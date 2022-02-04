Лучший момент церемонии: чешский вратарь не смог вылететь в Пекин, но все равно поучаствовал в параде
Пятерка за находчивость.
ЧехияЗимняя олимпиада
Пятерка за находчивость.
Парад спортсменов — прекрасная и важная составляющая церемонии открытия, но далеко не все могут принять в ней участие: одни стараются избегать массового скопления людей, чтоб не подцепить вирус, другие просто еще не приехали в Пекин.
Но вратарю сборной Чехии Шимону Грубецу это не помешало поучаствовать в параде. Хоккеист, у которого долгое время были сомнительные тесты, выложил в инстаграм видео, где в парадных костюмах чешских олимпийцев машет рукой трибунам — на фоне идут другие чешские спортсмены.
Только Грубец еще в Праге, готовится к вылету на Игры, а остальные — в телевизоре, идут по Национальному стадиону Пекина.
«Незабываемые впечатления», — подписал он видео. Посмотрите только, как Грубец отыгрывает ситуацию — будто реально машет кому-то невымышленному.
Раньше за ним такого не замечалось: если Грубец и играл — то только в воротах. И довольно успешно — в прошлом сезоне КХЛ он с «Авангардом» завоевал Кубок Гагарина, став по ходу плей-офф основным вратарем омской команды.
При счете 2−2 в серии Грубец засушил два решающих матча (95,3% отраженных бросков за весь плей-офф) — и Омск стал чемпионом.
На Олимпиаду-2022 Шимон должен был поехать в статусе основного вратаря сборной Чехии, но что-то пошло не так: 1 февраля стало известно о его сомнительных тестах. Но уже в ближайшие дни он должен присоединиться к команде — остальные тесты показали отрицательный результат.
Вообще Китай не совсем чужая страна для вратаря: в 2019-м году он подписал контракт с «Куньлунем» и даже успел поиграть в Китае до экстренного переезда команды в Мытищи. Именно в «Ред Стар» его заметил по ходу сезона-2020/21 «Авангард».
Антон Руднев