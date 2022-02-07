Истерика Канады на Олимпиаде! Сорвали начало матча и заставили Россию играть в масках
«Кленовые» вышли на лёд лишь спустя час, отказавшись снимать маски до результатов тестов.
«Кленовые» вышли на лёд лишь спустя час, отказавшись снимать маски до результатов тестов.
После первых двух матчей женской сборной России на Олимпиаде в Пекине для нашей команды всё складывается довольно ожидаемо: несмотря на проблемы с составом, россиянки как ни в чём не бывало вышли на лёд и обыграли сборную Швейцарии, а на следующий день пропустили пять безответных шайб от гегемона женского хоккея — команды из США.
При этом винить наших девушек в таком результате ни в коем случае нельзя — разница в классе между двумя лучшими сборными в мире (США и Канады) и остальными командами в женском хоккее просто огромна. При этом стоит отдельно похвалить голкиперов российской команды — начавшая матч Мария Сорокина долгое время справлялась с невероятным шквалом бросков со стороны «звёздно-полосатых», да так, что даже удостоилась сравнения с легендарным вратарём из мужского хоккея: «Мария Сорокина демонстрирует олимпийское выступление уровня Доминика Гашека», — написал в своём «твиттере» журналист АР Джон Вавроу.
В середине третьего периода, когда счёт стал уже 0:5, Сорокину сменила 17-летняя дебютантка Олимпиады Дарья Гредзен, которая отразила все 19 бросков по своим воротам!
Своим выступлением в матче с США Гредзен заслужила полноценного дебюта — на игру с канадками Дарья получила возможность выйти в стартовом составе. Вместе с коллегами по сборной она вышла на лёд, провела разминку и уже готовилась дать бой родоначальницам хоккея, однако… сборная Канады не появлялась.
Прошла минута, две, три, а соперниц всё не было. Спустя пять минут россиянок отправили на скамейку, а судьи подъехали к тренерам нашей команды, чтобы объяснить ситуацию, в то время как по практически пустой арене разнеслось: «Игра отложена».
Если один из участников опаздывает на встречу, то он должен начать игру в меньшинстве. О намерении выписать штраф канадкам ещё спустя несколько минут доложили тренерскому штабу российской сборной. Однако появление «кленовых» от этого ближе не стало. Сборная Канады решила бойкотировать игру?
В это же время стала известна причина, по которой североамериканки отказались выходить на лёд: они ждали, когда представители сборной России предоставят им результаты тестов на коронавирус. Напомним, несколько россиянок до сих пор не готовы играть из-за положительных тестов.
Канада запросила отложить начало матча на час, и их запрос был одобрен. В назначенное время хоккеистки всё-таки вышли на лёд, при чём сделали это в масках! Это касается не только игроков канадской команды — россиянки также появились на площадке в защитных средствах!
Спустя час после назначенного времени игра всё-таки началась — истерика Канады прошла безнаказанной и воплотилась в настоящий абсурд. Более того, канадки начали матч в полном составе. И это несмотря на намерения судей оставить их в меньшинстве.
Дмитрий Сторожев