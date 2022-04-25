Вратарь на все времена. Владиславу Третьяку исполнилось 70 лет

Он является одним из шести трехкратных отечественных олимпийских чемпионов по хоккею, одним из самых успешных руководителей в российском спорте и одним из самых популярных игроков в Северной Америке, никогда не выступавших в НХЛ. Международная федерация хоккея присвоила ему титул лучшего игрока XX века.

Третьяк родился в хоккейной семье, однако среди родителей спортсменом была его мама. В 30-е годы она играла в первенстве Москвы за команду «Металлург», правда в хоккей с мячом, поскольку про хоккей с шайбой в СССР тогда никто не знал. Как Третьяк вспоминал в автобиографической книге «Верность», ему на глаза как-то раз попалась мамина клюшка, после чего остальные игрушки он сразу же забыл. Мама против его серьезных занятий спортом возражать не стала. Отец, военный летчик, долгое время считал игру сына в хоккей несерьезным занятиям, но смирился с его выбором, когда тот в 15−16 лет стал приносить первые деньги после игр на турнирах.

В детстве Третьяк охотно выступал в школьных соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, лыжам, футболу, увлекался также плаванием и прыжками в воду. Пытаясь побороть страх, он прыгал с пятиметровой вышки. А увидев у учеников своей мамы хоккейную форму, он захотел заниматься и хоккеем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В детскую спортшколу ЦСКА он пошел записываться довольно взрослым — в 11 лет. Участникам конкурса надо было догнать мальчика, который уже год занимался в школе (им оказался будущий форвард ЦСКА и сборной СССР Александр Волчков), а потом показать умение кататься задним ходом. Третьяка в числе четверых приняли в школу: пригодились воскресные семейные походы в Парк культуры и отдыха на каток, где он научился уверенно кататься.

Вратарем Третьяк стал потому, что хотел получить настоящую хоккейную форму, а как объяснил ему его первый тренер Виталий Ерфилов, ее на всех не хватало. Форму Третьяку выдали после того, как сказал, что будет вратарем, учитывая неохоту остальных играть в воротах. Спустя год он серьезно травмировался, когда шайба попала ему в голову, но ощущение страха у него со временем пропало. Вратарское же образование Третьяк получал не только на тренировках, но и в ходе посещения матчей, где в том числе он видел игру Виктора Коноваленко, Виктора Зингера. Как вспоминал Третьяк, он сидел вместе с Ерфиловым во время игры за воротами и следил за действиями голкиперов.

Летом 1967 года главный тренер ЦСКА Анатолий Тарасов вызвал 15-летнего Третьяка на сборы основной команды в Москве для полноценных тренировок в качестве четвертого вратаря — вдобавок к Виктору Толмачеву, Николаю Толстикову и Владимиру Полупанову. А через год Третьяк работал с основой уже на базе клуба в Архангельском. При этом он успевал играть несколько дней подряд за команды ряда возрастов. Тарасов наблюдал в том числе и за ним, и, как вспоминал Третьяк, он хотел его сделать лучшим вратарем в мире. Так, в случае пропущенного гола тренер заставлял его выполнять 500 выпадов или 100 кувырков через голову.

«Я мог бы их и не делать — никто этого не видел, все тренеры тоже уходили домой. Но мне и в голову не приходило сделать хоть на один выпад или кувырок меньше. Я верил Тарасову, верил каждому его слову», — писал в своей книге Третьяк.

Тарасовские нагрузки были довольны жестокими, но Третьяк их выдерживал и уже в 1969 году в ранге чемпиона Европы среди юниоров попал в основной состав ЦСКА и сборной СССР, став дублером Коноваленко. Еще через год в 17-летнем возрасте он дебютировал на чемпионате мира, выйдя вместо Коноваленко на замену в третьем периоде матча с финнами. Третьяк стал самым юным дебютантом за всю историю сборной СССР. На следующее мировое первенство в Швейцарии юный голкипер приехал в качестве второго вратаря, а по окончании соревнований уехал с них «номером один».

Творец «баттерфляя»

Третьяк пришел в ЦСКА приблизительно в то же время, что и его ставшие знаменитыми партнеры по клубу и сборной СССР Борис Михайлов и Владимир Петров. «Сначала пришел Владик Третьяк, ему было 17 лет, потом Валерка Харламов. Приглашали всех из молодежной команды ЦСКА, он перескочил. Нормальный парень, худой, длинный, начал работать — спал, работал, тренировался, спал, тренировался и потом стал основным вратарем ЦСКА», — вспоминал Михайлов в беседе с ТАСС.

«На первых порах ничего этого [гениальности Третьяка] не было заметно, он старался, но сами подумайте, в 17 лет пришел в команду мастеров, а там такие асы, как [Юрий] Моисеев, [Анатолий] Ионов, [Евгений] Мишаков, [Анатолий] Фирсов, Полупанов, [Владимир] Викулов. Он стал тренироваться и своим трудом достиг таких вершин. В жизни скромный, молчаливый юноша, а потом стал лидером ЦСКА и сборной, стал выдающимся, потом великим», — добавил он.

На свою первую Олимпиаду, в 1972 году в японском Саппоро, Третьяк также поехал первым голкипером. Его дублером во время подготовки был Зингер из «Спартака», но из-за тяжелой травмы того заменил московский динамовец Александр Пашков. На тех Играх Третьяк пропустил меньше всех среди остальных вратарей, став на тот момент самым молодым отечественным олимпийским чемпионом среди хоккеистов.

Третьяк первым стал играть в стиле, который называли «баттерфляй». До него, как правило, все вратари играли стоя, а он при бросках, особенно низом, садился на лед и отбрасывал колени в сторону либо делал шпагат. Тарасов на тренировках запрещал ему так играть, однако в игре Третьяк все равно делал по-своему. Плюс он умел предугадывать действия игроков соперника по их взгляду. «Если в последний момент он посмотрит сначала на меня, а потом на шайбу, — по воротам будет бросать сам. Я тогда уже забываю о его партнере и вступаю в противоборство только с ним. Но если нападающий перед броском кинет мимолетный взгляд на своего товарища по команде, а потом на шайбу, так и жди — последует передача партнеру», — писал он.

«Он безупречно провел карьеру с точки зрения самоотдачи, самосовершенствования и ответственности, которую ощущал постоянно, и очень добросовестно относился к этому. Вторая сторона Третьяка как личности — выдающееся мастерство как хоккеиста, как вратаря, как игрока, который освоил, а в дальнейшем развил уровень игры вратарей. Здесь у нас в чемпионатах по хоккею нашей страны, международных соревнованиях он был признан новатором игры, он ввел в арсенал вратаря целый ряд новых технических приемов, которые были перехвачены и освоены хоккейными голкиперами многих стран», — признал Пашков в беседе с ТАСС.

Доверие от Тихонова

Канадские газеты именно Третьяка считали самым слабым игроком в сборной СССР перед стартом легендарной Суперсерии 1972 года. Такой вывод был сделан потому, что представители Национальной хоккейной лиги посетили в августе товарищеский матч советской команды с ЦСКА, в котором Третьяк пропустил девять шайб. Как он написал в своей книге, это случилось потому, что на следующий день у него была свадьба, и, разумеется, он думал только об этом.

Известна история, когда перед первым матчем серии в советскую раздевалку пришел легендарный канадский вратарь Жак Плант, который подробно указал Третьяку на макете, как надо играть против лидеров канадцев Фрэнка Маховлича, Фила Эспозито, Ивана Курнуайе, Пола Хендерсона. В том матче 20-летний вратарь пропустил три шайбы, из которых первую — на 30-й секунде. Но сборная СССР выиграла со счетом 7:3, а канадцы поняли, что недооценивали соперника. Третьяк провел все восемь матчей Суперсерии, а победный гол Хендерсона в заключительном матче в Москве за 34 секунды до конца игры он назвал самым обидным из всех пропущенных им.

Помимо Суперсерии, другой досадной неудачей в игровой карьере Третьяка можно считать Олимпиаду 1980 года в Лейк-Плэсиде. А конкретно — матч с командой США, поражение в котором повлияло на итоговое распределение не в пользу сборной СССР. За две секунды до конца первого периода Третьяк оказался не готов к броску Марка Джонсона с добивания от синей линии, а партнеры вратаря, оказалось, в этот момент смотрели на табло. Как вспоминал вратарь, этот гол стал ключевым моментом в игре, а самого Третьяка главный тренер команды Виктор Тихонов сразу же заменил на Владимира Мышкина, хотя оставалось доиграть еще секунду. На второй период Третьяк не вышел, а много лет спустя Тихонов признался, что зря послушал тех, кто тогда советовал поменять вратарей.

Начало же 80-х годов для Третьяка выдалось успешным на международной арене. Три победы подряд на чемпионатах мира (1981−1983), успех в Кубке Канады 1981 года и, наконец, золотая медаль Олимпиады-1984. Еще в начале того года Третьяк принял решение о том, что этот сезон будет последним, хотя его и уговаривали остаться. Но он хотел больше времени уделять семье, а Тихонов отказал ему в просьбе приезжать в расположение команды за день до игр. Олимпиаду же в Сараево он ждал для реванша за поражение в Лейк-Плэсиде.

Как и на победных Играх 1976 года, в Сараево Третьяк был знаменосцем советской делегации. По просьбе Тихонова он собрал команду без тренеров перед матчем с чехословаками, победа в котором позволяла сборной СССР выиграть золото, а всей олимпийской команде стать первой в неофициальном командном зачете Игр. Причем главный тренер не допустил к команде некоторых спортивных руководителей, которые могли устроить в таком случае «накачку». Советские хоккеисты выиграли со счетом 2:0, а Третьяк, как в лучшие годы, провел одну из лучших Олимпиад. Завершил же карьеру он после 15 лет игры за ЦСКА и сборную. Без замен матчами за армейцев, которые в чемпионате СССР сезона-1983/84 потерпели только одно поражение, опередив «Спартак» на 28 очков. Свой прощальный матч он сыграл только 22 декабря 1984 года, когда проводили из хоккея его, Валерия Васильева и Александра Мальцева. Все трое вышли на лед в составе сборной СССР в рамках турнира на приз газеты «Известия» в Москве против команды Европы и сыграли первые 10 минут.

«Дед может меня понять»

Уже летом того же года по просьбе главного тренера ЦСКА и сборной СССР Третьяк помогал команде готовить вратарей к Кубку Канады. Также он работал в армейских структурах: замполитом отдела спортивных игр, старшим инструктором по международным связям политотдела ЦСКА.

Несмотря на то что Третьяк никогда не играл в НХЛ, в Северной Америке, особенно в Канаде, он пользовался большой популярностью. Еще в 1982 году он встречал в Москве Уэйна Гретцки, который приезжал в советскую столицу для съемок документально-художественного фильма о хоккее. Вместе со звездой НХЛ Третьяк был в Кремле, Большом театре, «Лужниках», «Олимпийском». Вместе они проводили показательную тренировку с детьми, а также были у Третьяка дома.

В 1989 году Третьяк стал первым советским игроком, введенным в Зал хоккейной славы в Торонто. В начале 90-х он в качестве тренера вратарей «Чикаго» поработал с вратарем Эдом Белфором, который потом в 1991 и 1993 годах получил «Везину трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам сезона, а в 1991-м признавался еще и лучшим новичком лиги. Перейдя в 1997 году в «Сан-Хосе», Белфор поменял свой 30-й номер на 20-й в честь Третьяка, игравшего всю карьеру под этим номером.

В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб соответственно Владимира Юрзинова и Вячеслава Фетисова на Олимпийских играх. На тех соревнованиях уже выступали игроки НХЛ, и Третьяк работал, в частности, с Михаилом Шталенковым и Николаем Хабибулиным — первыми номерами сборных России. По итогам Олимпиад он завоевал соответственно серебро и бронзу. В еще одной Олимпиаде, 2014 года в Сочи, Третьяк принял участие в церемонии открытия, когда вместе с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной зажег огонь Игр.

Будучи президентом Федерации хоккея России, в 2008 году он помогал и тренерскому штабу сборной в работе с вратарями на чемпионате мира в канадском Квебеке, который стал для россиян победным спустя 15 лет после первого успеха. В Канаде национальная команда из-за травм лишилась сначала Семена Варламова, а потом Александра Яременко и осталась с одним голкипером Михаилом Бирюковым до того, как к сборной присоединился Евгений Набоков из «Сан-Хосе».

«У него тогда был опыт работы тренером вратарей в НХЛ. Когда мы приняли команду, то встал вопрос по комплектованию тренерского штаба, и Владислав сказал, что готов поработать, — рассказал ТАСС возглавлявший тогда сборную России Вячеслав Быков. — Для нас это было наилучшее решение — взять человека с таким опытом, и, безусловно, это пошло только в плюс. Он очень хорошо чувствует душу вратарей, их энергетику, знает их персонально. У них свой диалог, свой язык и свой подход к этой непростой профессии».

Если говорить также о педагогической деятельности, то в 1998 году Третьяк основал и возглавил Международную спортивную академию Владислава Третьяка. В Канаде одно время он основал и содержал хоккейную школу, в которой занимался как с профессиональными вратарями, так и с детьми. В России он традиционно проводит мастер-классы с юными вратарями, а также организовывает в регионах турнир на Кубок своего имени среди юношей.

Свое умение Третьяк старается передать и внуку Максиму, который сейчас выступает за хоккейный клуб «Сочи» и будет готовиться в составе сборной России к выставочным матчам в начале мая. «Технически хоккей изменился, но его опыт в плане психологии, личных, моральных тренировок мне очень пригодился. Я всегда с ним обсуждаю все темы, которые меня беспокоят, поскольку он может меня понять на 100% — он все это пережил сам и понимает меня как никто другой», — рассказал Максим Третьяк ТАСС.

Привез в Россию чемпионаты мира

Символично, что в свой день рождения 16 лет назад Третьяк был избран президентом Федерации хоккея России. Как он тогда рассказал, возглавить федерацию ему предложили еще в 2003 году — тогда же он был избран и депутатом Государственной думы IV созыва. Третьяк вспоминал, что на решение прийти в ФХР повлияла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот спрашивал, в частности, про провал сборной России на Олимпиаде в Турине, сказав, что ему нужны победы.

Тогда ни у кого не было сомнений, что Третьяк возглавит федерацию. Его авторитет в дальнейшем сыграл большую роль в развитии российского хоккея. При нем нормализовалась организация работы в сборных России и, наконец, были выстроены нормальные взаимоотношения с игроками НХЛ, которые больше массово не отказывались выступать, а, наоборот, стремились выступить за национальную команду. Результатом этого стали победы на чемпионатах мира 2008 и 2009 годов. В дальнейшем россияне выигрывали турнир в 2012 и 2014 годах, в 2010 и 2015 годах становились серебряными, а в 2016, 2017 и 2019 годах — бронзовыми призерами.

Неудачи долгое время преследовали россиян на Олимпийских играх. В 2010 и 2014 годах российские хоккеисты проигрывали в четвертьфинале. В 2018 году, пускай в южнокорейском Пхёнчхане и не было игроков НХЛ, сборная России одержала победу, выиграв у немцев в драматичном финале. В 2022 году в Пекине россияне также были близки к успеху, но проиграли в решающем матче турнира финнам.

Работа депутатом в Госдуме на протяжении почти 20 лет и его авторитет, по словам Третьяка, помогали ему и федерации решать вопросы по развитию хоккея в регионах, выстраивать диалог с губернаторами, находить надежных спонсоров. Была налажена работа в плане подготовки национальных команд, которые стали обеспечиться всем необходимым, разработана национальная программа подготовки молодых хоккеистов «Красная машина», представленная в ноябре 2018 года.

«Мы давно знакомы с Владиславом Александровичем. Это живая легенда нашего и мирового спорта, признанный авторитет. Когда я познакомился с ним, это было исполнение мечты, большая радость. Рад, что мы совместно работаем над развитием российского спорта. Опыт Владислава Александровича бесценен для нашей страны. Желаю ему крепкого здоровья, долголетия и плодотворной работы на благо российского спорта», — рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

С 2012 года Третьяк входил в состав высшего исполнительного органа Международной федерации хоккея (IIHF) — совета, а также был председателем комитета спортсменов федерации. При его участии как главы ФХР, а потом и как члена совета IIHF Россия получила чемпионаты мира среди взрослых команд 2016-го (Москва, Санкт-Петербург) и 2023 годов (Санкт-Петербург), молодежные чемпионаты мира 2013-го (Уфа) и 2023 годов (Новосибирск, Омск). Однако в связи с санкциями в марте этого года IIHF объявила о лишении России турнира 2023 года. Также в России проходили и юниорские чемпионаты мира в Сочи (2013) и Челябинске (2018).