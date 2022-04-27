Третьяк будет переизбираться на пост президента Федерации хоккея России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Действующий глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк будет переизбираться на новый срок. Об этом он сообщил журналистам в среду.

«В сегодняшнее время нельзя уходить с поста президента федерации. Та операция, которая на Украине идет, она закончится, а после нее надо будет налаживать связи. Не укладывается в голове, что происходит в мире, как политика смешивается со спортом, у нас отобрали два чемпионата мира, но у меня хорошие связи с Международной федерацией хоккея (IIHF), мы будем добиваться признания и сотрудничества с Международным олимпийским комитетом. Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФХР еще на четыре года», — сказал Третьяк.

Во вторник IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Ранее совет IIHF принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.

Третьяку 70 лет, он возглавляет ФХР с 2007 года. За годы работы Третьяка на посту главы ФХР сборная России четыре раза становилась чемпионом мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также серебро на Играх в Пекине. В качестве игрока он стал трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира.