Сборную России отстранили от чемпионата мира еще на год. Но Овечкин все же может попасть на Олимпиаду

В середине марта телеграм-канал, связанный с Федерацией хоккея России, запустил слух о том, что Россию могут вернуть на чемпионат мира по хоккею в 2024 году. Якобы такое решение возможно примут на конгрессе Международной федерации хоккея во время ЧМ-2023. Сначала вернут молодежную сборную, а потом и взрослую.

Однако это оказалось лишь фантазией сотрудников ФХР. На заседании совета ИИХФ 22 марта было принято решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии на следующий сезон-2023/24. Таким образом эти команды не примут участие в чемпионате мира в 2024 году в Чехии. Про молодежные и юниорские первенства тоже стоит забыть.

Как и год назад, когда организация объявила о том, что россияне и белорусы не допущены до ЧМ-2022 в Финляндии, в официальных пресс-релизах приводился один аргумент. Причиной называется невозможность обеспечить безопасность. Это формулировка очень бесит многих в России. Но в этом случае подходит фраза: все все понимают. Или должны понимать.

Из-за политической ситуации в мире и конфликта в Украине, острая фаза которого не заканчивается, сборную России невозможно допустить до международных турниров. Это пойдет в разрез всех санкций, которые принимает Евросоюз, США, Канада и другие стран против России и Белоруссии.

Сравнивать международные турниры сборных и выступление отдельных россиян в НХЛ, не стоит. Потому что сборная России даже без флага, гимна и привычной формы — это национальная команда, представляющая Россию, а не отдельный игрок в клубе, который не несет ответственность за действия своего государства. Тем более сборная России по хоккею (в Белоруссии ситуация похожа) — это очень все тесно связано с государством и президентом. ИИХФ просто не готова пойти на такой шаг, потому что Латвия, Финляндия, Чехия, Швеция молча не кивнут и не согласятся на возвращение России. Допускаю, что все эти страны просто могли бы бойкотировать ЧМ.

Уверена, что в ИИХФ понимают ценность российской команды, как сильного игрока, но вреда от него сегодня организации может быть нанесено гораздо больше. Стоит вспомнить, как быстро в 2021 году после бунта спонсоров федерация решила перенести мировое первенство из Минска в Ригу. Причина: протесты лета 2020 года в стране и победа Александра Лукашенко на президентских выборах, которые не признали в Европе. Сейчас ситуация куда сложнее.

И ведь надо учитывать, что взрослые чемпионаты мира проходят в Европе. В европейские страны, граничащие с России, россиян без особых условий и причин не пускают, фактически сухопутная граница с Финляндией, Эстонией и Латвией закрыта. Шенгенские визы продолжают выдавать, но получать их стало сложнее. Прямых рейсов в европейские города больше нет. Это значит, что российские туристы практически не имеют возможности поехать в Европу.

Чемпионат мира по хоккею — это праздник. И в сегодняшних реалиях он вряд ли будет таким для россиян.

Вот уже год российский спорт изолирован от международного. Какие-то подвижки по возвращению идут, но кардинально ситуация не меняется и не изменится в ближайшее время. Есть предложения допускать российских атлетов, кто осуждают действия своей страны или же тех, кто просто не высказывается на политические темы.

Президент ИИХФ Люк Тардиф после объявления решения о пропуске сборной России следующего сезона сказал, что через год его федерация вернется к этому вопросу. Это значит, что у Александра Овечкина остается теоретический шанс выиграть олимпийскую медаль.

«Мы попросили координационный комитет выйти с предложением весной следующего года и поработать над вопросом возвращения команд не только к чемпионату мира, но и к квалификационному турниру Олимпиады, который начнется летом следующего года», — приводит слова Тардифа официальный сайт ИИХФ.

Но и тут никто никаких гарантий нет. Российскому спорту нужно учиться жить без международных турниров. До сих пор трудно представить, как это возможно. Но другого варианта просто нет.