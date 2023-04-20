Вячеслав Фетисов: Это не Олимпиада, а черт знает что

​Двукратный олимпийский чемпион предложил не переживать из-за недопуска россиян на международные турниры, развивать отечественный хоккей так, как это делали в СССР. А также рассказал, как отметит своё 65-летие 20 апреля.

Владимир Полупанов, aif.ru: Вячеслав Александрович, вы прожили в США 13 лет — 9 лет играли в НХЛ и 4 года работали в качестве тренера (с 1989 по 1993 гг.). Можете сравнить Америку тех лет и сегодня?

Вячеслав Фетисов: В начале 90-х это была открытая свободная страна, где был экономический бум. НХЛ развивался за счет притока европейских игроков. Несмотря на то, что хоккей — самая жесткая игра на Земле, НХЛ была дружной спортивной семьей, которая служила примером для дипломатов и политиков. Ребята с разных континентов, разного цвета кожи, разного вероисповедания, разного воспитания и образования, из разных политических систем играли в командах и добивались общей цели. Сегодня вместо того, чтобы решать проблемы, которые накопились на Земле, западные политики делают всё для того, чтобы усложнить их и разобщить людей.

— В январе МОК предложил допустить россиян до участия в Олимпиаде. Но правительство Великобритании обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам Игр, призывая их оказать давление на МОК с целью не допустить российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Украина законодательно запретила своим спортсменам соревноваться с россиянами. Это настолько противоречит олимпийской Хартии. Как бы вы прокомментировали эти решения?

— Как можно комментировать абсурд? Все, что происходит, это полный беспредел, попирание принципов и прав не только спортивных, но и общечеловеческих. Не хотят украинцы, пусть не соревнуются. Если у спонсоров нет желания поддерживать спортсменов, значит, нечего им делать на Олимпиаде. Олимпийское движение возникло сотни лет назад и было создано для того, чтобы объединять людей и останавливать любые конфликты.

Теперь на Играх допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать, и мы будем играть в хоккей по интернету. Вячеслав Фетисов

Мы жили все вместе в олимпийской деревне, когда холодная война была в самом разгаре. И между спортсменами не было никаких разногласий. Никакая политика в спорт не вмешивалась. Олимпиаду смотрят миллиарды людей на земле потому, что там были понятные принципы и правила. А теперь на Играх допускают команды беженцев, спортсменов-трансгендеров, скоро, наверно, роботы и искусственный интеллект будут участвовать, и мы будем играть в хоккей по интернету, не держа клюшку в руках. Это уже не Олимпиада, а черт знает что. Поэтому и не надо это называть Олимпийскими играми.

— Наши теннисисты продолжают выступать на международной арене, россияне играют в НХЛ. При этом нашим спортсменам в других видах спорта этого делать нельзя. Где тут логика?

— Логика, наверно, есть всегда. Если бы у нас были футболисты уровня наших хоккеистов, думаю, они бы тоже играли в тех же европейских клубах, участвовали в Лиге чемпионов и т. д. Это совсем уж циничная история. Хоккеисты и теннисисты играют здорово, собирают стадионы, приносят деньги, поэтому — пожалуйста, играйте. В НХЛ до сих пор действуют принципы, заложенные в 90-е Гэри Беттмэном — продвинутым менеджером, который увидел перспективу, создал систему, служащую примером для того же МОК. НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг.

Наш советский хоккей сформировался за счет внутреннего календаря. Была создана конкуренция, заложены правильные спортивные принципы, появлялись уникальные хоккейные школы там, где их изначально не было. Вячеслав Фетисов

— В мае в Латвии и Финляндии пройдет ЧМ по хоккею, который изначально должен был пройти в России. Подобные турниры без участия российской сборной — это вообще что?

— Это хрень. Мне это вообще не интересно. Я отыграл 12 чемпионатов мира. Моя карьера в сборной началась в 1977-м году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями. Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счетом 11−1. Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами, как хотят.

— Сенсация КХЛ — владивостокский «Адмирал», который едва не исчез в пандемию, а в этом сезоне с самым минимальным бюджетом вышел в раунд плей-офф. Следите ли за тем, что происходит во внутреннем чемпионате?

— «Адмирал», конечно, порадовал. Ребята молодцы. Хочу пожелать им прибавлять в каждом сезоне. Рад, что и зрители вернулись на трибуны. Считаю, что профессиональный спорт должен равномерно распределяться по всей территории нашей огромной страны.

Конечно, было обидно, когда «Адмирал» выкинули из КХЛ в сезоне 2020−21. Также было обидно, когда пострадал и владивостокский футбольный «Луч», который ушел из премьер-лиги из-за того, что спортсменам неудобно было летать в регионы, находящиеся в другом часовом поясе. У нас огромная страна, и люди, которые в ней живут, не должны чувствовать себя изолированными.

— По-вашему, наш хоккей деградирует в отсутствие международных турниров?

— Наш советский хоккей сформировался за счет внутреннего календаря. Была создана конкуренция, заложены правильные спортивные принципы, появлялись уникальные хоккейные школы там, где их изначально не было — в Кирово-Чепецке, Пензе, Новокузнецке, Воскресенске и т. д. Талантливые тренеры находили свой уникальный стиль. И это многообразие советских хоккейных школ позволило создать сильную сборную, которой не было равных.

Спортсмены во всем мире занимаются бизнесом и вкладывают деньги. Это нормально. У меня были умные партнеры, были возможности. И мои деньги работали. Вячеслав Фетисов

Можно ссылаться на всё, что угодно, чтобы оправдать отставание. Пришло время вернуться к внутренним проблемам — понять, что у нас на самом деле происходит, искать решения, вкладываться в детский хоккей, перестать дискриминировать детей (потому что хоккей сегодня для многих родителей — дорогое удовольствие, и надо найти возможность выдать детям клюшку и экипировку, как в свое время нам давало государство), искать современные методики, которые не будут копировать чью-то систему подготовки. Ну, пропустим мы год-два, не будем участвовать в международных турнирах. Ничего страшного. За счет внутреннего развития мы должны стать еще сильнее.

— Давно вас хотел спросить. В футболе игроки часто прибегают к разным хитростям, чтобы добиться нужного решения судьи — их чуть заденут, они падают, корчатся от боли, вопят, как актеры погорелого театра. В хоккее я ничего подобного не видел. Или бывают свои хитрости?

— Упасть на травку и поваляться — мне кажется, что это не хитрость, а симуляция. Хитрость, это когда ты можешь обхитрить соперника за счет финтов, техники, сноровки, скорости принятия решений. Хоккей — более контактный вид спорта, чем футбол, и падение на лёд, это не падение на травку. В хоккее не принято прибегать к таким симуляциям потому, что это более философская игра.

Когда в 1989-м году я приехал в Америку, чтобы играть в НХЛ, американская пропаганда сеяла ненависть даже не к власти, а к простым советским людям — то есть не потому, что ты плохой человек, а просто по факту твоего рождения. Вячеслав Фетисов

— Читал, что в 90-е годы вы, помимо хоккея, занимались бизнесом — торговали мебелью, компьютерами, скупали недвижимость и даже возили из США «ножки Буша» (куриные — прим. ред.). Вы же были действующим спортсменом, получали большие деньги в НХЛ. Зачем вам нужен был побочный бизнес?

— Заработанные деньги можно сохранить и приумножить, а можно и потерять. Спортсмены во всем мире занимаются бизнесом и вкладывают деньги. Это нормально. У меня были умные партнеры, были возможности. И мои деньги работали. Не считаю это чем-то зазорным для действующего спортсмена. В свое время Мстислав Леопольдович Ростропович (виолончелист — прим. ред.), с которым у меня были хорошие отношения, посоветовал мне: «Слава, вкладывайся в бизнес, в движимое и недвижимое имущество, в свою страну. Потом скажешь мне спасибо». Этот великий музыкант был неплохим бизнесменом и зарабатывал деньги не только музыкой.

— Мечтаете о чем-нибудь сегодня?

— Я человек востребованный, меня много что интересует. Например, вопрос экологии. Это не громкие слова. Эта тема правда занимает меня больше всего. И как депутат Госдумы, и как лидер Всероссийского общества по охране дикой природы я занимаюсь этими проблемами. И надеюсь, что создам команду, которая будет серьезно влиять на ситуацию во всем мире. Мы многое на планете уже угробили. Пришло время восстанавливать экологический баланс, дать природе шанс. И счастлив, что могу быть в этом полезным. А самая главная мечта — это здоровье моих родных и близких, которые всегда рядом со мной, поддерживают меня.

— В феврале прошлого года после признания независимости ДНР и ЛНР Евросоюз ввел против вас персональные санкции. Как вы восприняли это решение и осложнило ли оно вашу работу в качестве посла доброй воли при ООН?

— В конце прошлого года Юнеско подтвердило мой статус посла в области спорта. Я привык передвигаться по миру свободно, без всяких ограничений. У меня были большие планы. И, конечно, такие странные решения осложняют мою деятельность. Другое дело, что сегодня по этой линии почти нет никакого общения. Санкции нивелируют многие наработанные связи и совместные действия. Хотя мы стараемся поддерживать контакты, насколько это возможно.

А вообще, все эти решения — бред и абсурд. Видно, у Запада нет желания наводить мосты и налаживать диалог. Когда в 1989-м году я приехал в Америку, чтобы играть в НХЛ, американская пропаганда сеяла ненависть даже не к власти, а к простым советским людям — то есть не потому, что ты плохой человек, а просто по факту твоего рождения. Но тем не менее через какое-то время мы нашли общий язык. У меня много друзей в Америке до сих пор. Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу в 2018 году, въездной туризм, который стал развиваться в нашей стране, были хорошими поводами для общения между людьми. А это как раз и не устраивает тех, кто хочет нашу страну изолировать.

— Как проведете 20-е апреля?