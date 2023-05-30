Россия и Белоруссия остаются в списке участников ОИ-2026

Белорусской сборной при этом нужно попасть на Олимпийские игры в Милан через квалификационный турнир.

Сборные России и Белоруссии не принимали участия в ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии. Кроме того, они пропустят и ЧМ-2024 в Чехии.