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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ИИХФ определится с участием сборной России в Олимпиаде 2026 года до конца февраля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о возможном допуске сборной России до Олимпийских игр 2026 года.

Россия
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Источник: ФХР

«Мы сейчас впервые встречаемся со всеми заинтересованными сторонами — Национальной хоккейной лигой, Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги, Международным олимпийским комитетом. Думаю, что мы сделаем объявление до конца февраля, постараемся договориться о проведении следующих двух Олимпийских игр», — приводит слова Тардифа ТАСС.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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