Такого не было больше 20 лет — Украина может пробиться на Олимпиаду в хоккее! Решение по бану России откладывается | Источник: iihf.com

Недавно НХЛ громко анонсировала свое решение принять участие в предстоящих двух Олимпиадах. В 2026 году Игры пройдут в итальянском Милане, и впервые за 12 лет в олимпийском турнире сыграют все сильнейшие хоккеисты мира. До сих пор неизвестно, примет ли участие российская команда. Сборная России уже почти два года отстранена от международных стартов, и пока снятие санкций не планируется.

2 февраля президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что совет организации соберется на следующей неделе, чтобы обсудить статус сборной России на международных хоккейных мероприятиях. Тардиф сообщил, что совет должен сначала решить, сможет ли Россия участвовать в чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании. Также ИИХФ предстоит определить статус Белоруссии перед квалификацией на Олимпийские игры 2026 года. Однако на прошлой неделе никаких сообщений о том, что совет собрался, не поступало. Решение откладывается.

На данный момент ничто не указывает на то, что политика в отношении России может измениться. Много раз уже намекалось, что решение ИИХФ зависит от политической обстановки в мире. Она неизменна вот уже два года. Даже НХЛ, где выступают российские игроки, отказалась от идеи приглашение команды из России на свой турнир сборных, запланированный на февраль 2025 года. Лига объявила, что проведет турнир Четырех наций, в котором примут участие Канада, США, Швеция и Финляндия.

Что касается Олимпиады, то отбор на нее уже вовсю идет. На выходных завершился третий этап квалификации. И результаты получились во многом неожиданные. Сборная Украины пробилась в финальный раунд квалификации на Олимпиаду-2026. Украинская команда выиграла группу J (Сосновец) с 8 очками, одержав две победы в основное время над Южной Кореей (4:0) и Эстонией (5:3) и обыграв Польшу по буллитам (3:2 Б). Лучшими бомбардирами сборной Украины стали 27-летний Виталий Лялька и 24-летний Александр Пересунько. Лялька — капитан команды «Кременчуг» из чемпионата Украины. Пересунько выступает в чемпионате Словакии. Оба в трех матчах квалификации набрали по 3 (1+2) очка. В сборной есть один драфтованный игрок — 20-летний защитник Артур Холач был выбран «Вегасом» в 2021 году в шестом раунде.

В финальном раунде квалификации Украина попала в группу D, где сыграет со Словакией и Казахстаном, а также там предварительно значится сборная Белоруссии. Матчи должны пройти с 29 августа по 1 сентября. В случае победы в группе украинцы поедут на Игры. В олимпийском турнире участвует 12 команд. 8 команд отбираются по рейтингу (пока Россия в их числе, ее не стали понижать из-за отсутствия стартов), итальянцы попадают автоматически как хозяева, еще три сборные — победители квалификационных групп. Одной из них теоретически может стать Украина, правда, в группе D она явный аутсайдер. По составу словаки и казахи точно сильнее.

На Олимпийских играх 2002 года команда единственный раз преодолела отборочный турнир и заняла на Играх 10-е место. После этого до главного турнира четырехлетия добраться никак не получалось. Вдруг получится в этом году?