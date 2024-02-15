Экс-министр из кабинета Байдена поддержал российских хоккеистов. Поможет ли это попасть на Олимпиаду? | Источник: Спорт-Экспресс

Утро среды подарило скромную надежду, что будущее сборной России по хоккею применительно к международным турнирам станет более оптимистичным. Первая помощь, по крайней мере на словах, неожиданно пришла из Северной Америки. Глава профсоюза игроков НХЛ Мартин Уолш выдал мощное заявление в интервью The Athletic. Общий смысл — русские игроки не виноваты в том, что происходит на Украине, и организация сделает все возможное, чтобы на ближайших крупных турнирах смогли принять участие лучшие хоккеисты без исключений.

Особое внимание к настолько деликатному вопросу не выглядит спланированной акцией, но намекает на то, что этот вопрос действительно обсуждается на самом верху. Статья журналиста Майкла Руссо, в которой автор, максимально уйдя от политики, задал вопросы российским суперзвездам НХЛ о запрете играть на международных турнирах, вызвала бурную дискуссию: свыше 600 комментариев только на сайте, не считая творившегося безумия в социальных сетях. Видимо, пример Доминика Гашека заразителен. Хотя реплики Овечкина, Малкина, Кучерова вышли максимально обтекаемыми и касались чисто спортивных моментов.

Реальность сейчас жестокая, и не похоже, что стоит ждать радикальных изменений.

Пару дней назад Совет ИИХФ принял очевидное и от этого не менее горькое решение. Наш хоккей и в следующем сезоне продолжит находиться в изоляции, а шанс на участие в Олимпиаде-2026 кажется предельно минимальным. Дело не в отсутствии здравого смысла и стратегического планирования у чиновников международной федерации. Они лишь подстраиваются под текущую политическую повестку.

В хоккее у российской стороны не было серьезных союзников, способных поддержать ее позицию. Теперь появился Уолш. Он не простая фигура, бывший министр труда в администрации президента Джона Байдена. На своем нынешнем посту функционер находится менее года. Чиновник такого уровня не станет разбрасываться словами, не имея на то оснований. Да и какой смысл ему играть в дешевый популизм? Очевидно, что российские звезды имеют определенный вес в профсоюзе и постарались донести свою позицию до людей, обладающих политическим весом.

Недавно было принято совместное решение НХЛ, ИИХФ и МОК о том, что лучшие игроки лиги примут участие в двух ближайших Олимпиадах в Италии и Франции. Это было одним из важных условий при обсуждении действующего коллективного соглашения между НХЛ и НХЛ ПА еще в 2019—2020 годах задолго до назначения Уолша. Однако Олимпиада-2022 прошла без энхаэловцев из-за обострения «короны». Сейчас все стороны договорились достаточно спокойно, а на пресс-конференции Уолш, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и президент ИИХФ Люк Тардиф сидели вместе как равные фигуры.

Обольщаться только словами рано. Между ними и реальностью большая дистанция. И если кому-то кажется, что лед начал таять, то надо посмотреть вокруг. Русофобские настроения в Европе сильны на всех уровнях — от самых верхов до обычных журналистов. Скорее всего, об Олимпиаде можно забыть до тех пор, пока российско-украинский конфликт не будет урегулирован. Уровень сопротивления европейских хоккейных бюрократов слишком высок.

Кубок мира — другая история. Планируется, что он состоится в 2028 и 2032 годах. Спешно организованный «Турнир четырех», который пройдет в США и Канаде в феврале будущего года, своего рода пробный шар перед возрождением Кубка мира и включением его в международную программу на постоянной основе. В этом случае уже НХЛ собирается диктовать свои условия, поэтому куда проще поверить, что Россия сыграет на КМ-2028, чем на любой из ближайших Олимпиад.