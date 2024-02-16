Федерация хоккея Беларуси — о решении по Олимпиаде: это рушит репутацию ИИХФ

"К сожалению, продление бана наших сборных на соревнованиях, проходящих под эгидой ИИХФ, показывает, что в решениях сохраняется политический подтекст. Хоккейные чиновники пытаются казаться самостоятельными, принимающими решения исходя исключительно из соображений развития вида спорта. Однако такие шаги рушат репутацию ИИХФ как состоятельной организации, способной действовать независимо в интересах хоккея, а не лидеров определённых стран.

Отстранение нашей национальной команды от соревнований в следующем сезоне лишает нас возможности побороться за выход на Олимпийские игры 2026 года. Для любого спортсмена Олимпиада — важнейший старт в карьере. Кому-то шанс выступить на Играх, а тем более выиграть олимпийскую медаль предоставляется раз в жизни. Печально осознавать, что из-за политически ангажированных решений одно из лучших поколений белорусских хоккеистов не будет иметь возможности соревноваться на главном турнире четырёхлетия«, — сказал Богданович в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Павлом Панышевым.