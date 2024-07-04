Бобровский: моя мечта — добыть золотую олимпийскую медаль для России

«Было бы классно принять участие в Олимпиаде 2026 года. А добыть золотую медаль для страны — это мечта. Сочи был мой единственный олимпийский турнир, и, несмотря на поражение, у меня осталось много позитивных воспоминаний. Лучшие спортсмены разных видов спорта со всего мира собраны в одном месте. Масштаб и интерес к играм огромен. Наверное, единственный турнир, который смотрит весь мир», — цитирует Бобровского «Матч ТВ».