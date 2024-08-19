В сборной Казахстана по хоккею раскрыли планы на подготовку к олимпийскому отбору

— Меня очень порадовали своей игрой и самоотдачей и уровнем игры Руслан Демин из «Сарыарки», Эдуард Михайлов из «Арлана». Михайлов не выпадал из обоймы, как-будто всю жизнь играл на этом уровне. Потом от игры к игре у нас Динмухамед Кайыржан очень добавлял. В принципе, и в Барысе он проявил себя, свои лидерские качества. Я думаю, если ребята также самоотверженно будут работать на тренировках, то вырастут в хороших хоккеистов. Это наш резерв, наши ребята, на которых мы смотрим и надеемся, что они станут лидерами. Они уже заявляют о себе.