Казахстан сделал первый шаг к Олимпиаде! Всё решил звёздный чемпион КХЛ

Затем мощно включились Дмитрий Бреус и Максим Мухаметов. Сначала цели достиг бросок талантливого и подающего большие надежды 20-летнего защитника нижегородского «Торпедо», а следом Максим взял инициативу на себя, совершил рывок по правому флангу и с неудобной руки резко бросил под перекладину. Таким образом, Мухаметов стал вторым обладателем Кубка Гагарина — 2024, забившим в этом матче. Правда, в отличие от продолжающего выступать за «Металлург» Михайлиса, Максим после завершения квалификации отправится в расположение «Барыса», куда он был обменян в межсезонье.