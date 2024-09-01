Сборная Украины проиграла все матчи на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026

Таким образом, сборная Украины проиграла все три своих матча на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 в группе Е с общим счётом 5:18. Сборная Словении также не смогла пробиться в основной этап хоккейного турнира ОИ-2026. Словенцы одержали лишь одну победу в трёх матчах. Путёвку на Олимпиаду-2026 в группе Е разыграют сборные Франции и Латвии в очном матче.