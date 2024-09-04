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«Когда Франция научилась играть в хоккей?» Сафронов — о возможной замене России на ОИ-2026

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов отреагировал на информацию о том, что в случае недопуска сборной России до Олимпиады 2026 года на турнире по хоккею сыграет команда Франции.

Источник: Чемпионат.com

«Величайшая замена. Конечно, сборная Франции в кавычках сильнее сборной России. Если ИИХФ так считает. Но вопрос тут в том, когда Франция научилась играть в хоккей. Ну, не хотят видеть сильных — и не надо», — приводит слова Сафронова «ВсёПроСпорт».

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Сборная Франции заняла второе место на групповом этапе олимпийской квалификации. Решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше марта 2025 года.