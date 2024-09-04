«Когда Франция научилась играть в хоккей?» Сафронов — о возможной замене России на ОИ-2026

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Сборная Франции заняла второе место на групповом этапе олимпийской квалификации. Решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше марта 2025 года.