Пустят ли сборную России на Олимпиаду-2026? Если нет, то поедет Франция, а президент ИИХФ — француз

Относиться к новости о двух вариантах от ИИХФ необходимо без иллюзий. Евробюрократы во всех сферах жизни действуют максимально цинично, не отклоняясь от регламента и одновременно реагируя на текущую политическую конъюнктуру. Чиновники Международной Федерации неоднократно отказывались возвращать на большие турниры российские сборные любых возрастов даже в нейтральном статусе. Ничего в последнее время не изменилось. До тех пор, пока конфликт между Россией и Украиной находится в горячей фазе, наивно рассчитывать на другое отношение. После завершения военных действий и подписания мирных соглашений должно пройти какое-то время, чтобы ситуация хоть частично вернулась к тому, что было раньше.