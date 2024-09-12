Ковальчук назвал абсурдом возможное отсутствие российских хоккеистов на Олимпиаде

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возможное отсутствие российских хоккеистов на Олимпийских играх 2026 года является абсурдом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.
Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказал мнение, что сборная России по хоккею не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
«Зачем обращать внимание на такие высказывания, догадки? Понятно, что Дэйли — уважаемый дядька, вице-президент НХЛ. Но решение будут принимать совсем другие люди. Дай бог, что мы выступим. Потому что это абсурд, если на Олимпиаде будут все сильнейшие, а сборной России нет. Это совсем непонятно», — сказал Ковальчук.
Ковальчук был генеральным менеджером сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года, на которых россияне стали серебряными призерами.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские и белорусские хоккеисты не выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея с февраля 2022 года. Сборную России в случае недопуска на Олимпиаду заменит команда Франции. Международная федерация хоккея примет решение об участии или неучастии россиян на Олимпиаде в феврале 2025 года.