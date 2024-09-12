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Ковальчук назвал абсурдом возможное отсутствие российских хоккеистов на ОИ

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук назвал абсурдом возможное отсутствие российских хоккеистов на Олимпийских играх 2026.

Источник: РИА "Новости"

«Зачем обращать внимание на такие высказывания, догадки? Понятно, что Дэйли — уважаемый дядька, вице-президент НХЛ. Но решение будут принимать совсем другие люди. Дай бог, что мы выступим. Потому что это абсурд, если на Олимпиаде будут все сильнейшие, а сборной России нет. Это совсем непонятно», — передает слова Ковальчука ТАСС.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказал мнение, что сборная России по хоккею не выступит на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Зимние Олимпийские игры будут проходить с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские и белорусские хоккеисты не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с февраля 2022 года. Ранее глава организации Люк Тардиф заявил, что сборную России в случае недопуска на Олимпиаду-2026 заменит национальная команда Франции.