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Казахстан оформил первую победу в отборе на Олимпиаду

Сегодня, 13 декабря, женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч в рамках олимпийского квалификационного турнира. Соперником выступила Словения, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Встреча группы D состоялась в Словакии и завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанок, в составе которых отличились Мунира Саяхаткызы (30-я минута), Пернеш Ашимова (33-я) и Мадина Турсынова (60-я).

В первый день турнира словенские хоккеистки обыграли команду Исландии со счетом 3:2, тогда как наша команда потерпела крупное поражение от Словакии — 1:8.

Следующую игру Казахстан проведет против Исландии 15 декабря.

В финальный раунд квалификации выйдет только одна команда, занявшая первое место в турнирной таблице третьего этапа.

Казахстан
Словения