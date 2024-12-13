Казахстан оформил первую победу в отборе на Олимпиаду

Встреча группы D состоялась в Словакии и завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанок, в составе которых отличились Мунира Саяхаткызы (30-я минута), Пернеш Ашимова (33-я) и Мадина Турсынова (60-я).
В первый день турнира словенские хоккеистки обыграли команду Исландии со счетом 3:2, тогда как наша команда потерпела крупное поражение от Словакии — 1:8.
Следующую игру Казахстан проведет против Исландии 15 декабря.
В финальный раунд квалификации выйдет только одна команда, занявшая первое место в турнирной таблице третьего этапа.