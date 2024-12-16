Американский хоккеист призвал допустить россиян до Олимпиады-2026

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2010 года в составе сборной США по хоккею Райан Уитни заявил, что российская команда должна принять участие в Олимпийских играх — 2026, так как без нее результаты будут нелегитимными.
Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В Играх в Италии впервые с 2014 года примут участие игроки Национальной хоккейной лиги.
«Еще раз повторюсь: сборная России должна быть на следующей Олимпиаде. Если США выиграют, а россиян не будет, я не думаю, что эта победа будет чего-то стоить. Россияне должны быть частью Олимпиады в 2026 году. Просто посмотрите на возможный состав: Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Павел Бучневич, Андрей Свечников, Александр Овечкин, Иван Барбашев, Валерий Ничушкин, Матвей Мичков, Владислав Наместников, Кирилл Марченко в нападении. И если вы уже слегка в шоке, то просто дождитесь, пока я назову вратарей. (Андрей) Василевский, (Игорь) Шестеркин и (Сергей) Бобровский! Что это такое вообще?» — сказал Уитни в подкасте Spittin' Chiclets.
Решение по участию сборной России по хоккею в Олимпийских играх должно быть принято в начале 2025 года.