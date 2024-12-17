«Сборная России нужна миру хоккея на Олимпиаде!» Как нам вернуться на международную арену?

Здесь можно вспомнить нашу классическую проблему с подготовкой центральных нападающих. Конечно, до перерыва на КПК в топ-10 лучших неожиданно вошли сразу семь россиян и ещё один белорус. Но это вряд ли говорит о чудесном неожиданном решении проблемы с подготовкой центрфорвардов. Ещё в прошлом году результаты были куда хуже — а разве структурная и комплексная проблема может решиться всего за один год? Нет, это невозможно. Да и посмотрите на россиян в НХЛ. 38-летний Евгений Малкин, играющий в тонущем «Питтсбурге», до сих пор с отрывом лучший российский центр в лучшей лиге мира. Лишь в этом году Иван Барбашёв приблизился к его уровню. Да вот только два топовых центральных нападающих — это не маловато ли?