«Его надежды становятся всё более туманными». Сыграет ли Овечкин на Олимпиаде-2026?

Овечкину, которому не хватает всего 23 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894), к началу турниру в 2026 году будет 40 лет, а это значит, что Игры в Милане и Кортине, вероятно, станут его последним шансом сыграть на Олимпиаде за родную Россию. Но Россия по-прежнему отстранена Международным олимпийским комитетом из-за конфликта с Украиной. Поскольку до начала Олимпиады осталось всего 13 месяцев, а о том, когда закончится этот конфликт, сказать не может никто, надежды Овечкина сыграть в Милане становятся всё более туманными.