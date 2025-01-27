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Совет IIHF обсудит вопрос об участии сборной России по хоккею в Олимпиаде 2−4 февраля

По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF), на котором обсудят вопрос об участии сборной России на Олимпийских игра 2026 года, пройдет 2—4 февраля. Об этом ТАСС заявил президент IIHF Люк Тардиф.

«Совет будет 2—4 февраля. Следите за пресс-релизом IIHF», — ответил Тардиф на вопрос о дате рассмотрения вопроса по участию россиян в Олимпиаде.

По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году. Отстранение сборной Белоруссии на сезон-2024/25 лишило ее возможности отобраться на Олимпиаду-2026.

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