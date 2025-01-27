Совет IIHF обсудит вопрос об участии сборной России по хоккею в Олимпиаде 2−4 февраля

По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды уже пропустили три чемпионата мира, а также не выступят на мировом первенстве в 2025 году. Отстранение сборной Белоруссии на сезон-2024/25 лишило ее возможности отобраться на Олимпиаду-2026.