Украина требует не пускать наших хоккеистов на Олимпиаду. А вот шведы неожиданно готовы сыграть с Россией в Милане

«Разрешение российским и белорусским хоккеистам участвовать в международных турнирах под эгидой ИИХФ и МОК может подорвать целостность спорта и фундаментальные принципы, на которых базируется мировое спортивное сообщество. Их участие может быть использовано в качестве государственной пропаганды.



Это было бы не просто спортивное событие, а часть пропагандистской кампании Кремля. Мы твердо убеждены, что отстранение России и Белоруссии от всех международных соревнований должно быть сохранено. Ваша поддержка в этом вопросе имеет решающее значение для будущего мирового спорта — его целостности и неподкупности», — говорится в письме.