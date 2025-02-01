В ИИХФ оценили влияние Трампа на возвращение российского хоккея

«Если на докладе кто-то скажет, что Дональд Трамп сможет обеспечить безопасное проведение чемпионатов мира, я буду очень рад. Было бы здорово! Но я думаю, что Дональд Трамп немножко занят. Не думаю, что он будет заниматься чемпионатами мира. Пока до доклада я не вижу, что многое поменялось. СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. “СЭ”) идет на территории Украины. С этой точки зрения, как мне кажется, ничего не поменялось. Если на докладе будут какие-то другие аргументы, я с удовольствием их выслушаю. Тогда будем решать», — сказал Козиолс «СЭ».