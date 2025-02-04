Источник: IIHF пока не приняла решения по участию сборной России в ОИ-2026

Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В феврале 2024 года IIHF объявила о договоренности с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о том, что игроки НХЛ смогут принять участие в хоккейном турнире на Олимпиаде.