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Источник: IIHF пока не приняла решения по участию сборной России в ОИ-2026

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) не вынесла решения по вопросу участия сборной России в ближайших Олимпийских играх, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.участию сборной России в Олимпиаде-2026.

Источник: РИА "Новости"

«Решение об участии национальной сборной России на Олимпиаде 2026 года в Милане будет принимать Международный олимпийский комитет», — отметил специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В феврале 2024 года IIHF объявила о договоренности с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о том, что игроки НХЛ смогут принять участие в хоккейном турнире на Олимпиаде.

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