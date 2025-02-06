Сборную России не допустили к участию в ОИ-26

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Автор материала на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) написал, что сборной России не будет в числе участников олимпийского турнира на Играх 2026 года.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д’Ампеццо. Ожидается, что в ней примут участие около 2900 спортсменов из более чем 90 стран.
Ровно за год до старта Игр IIHF опубликовала материал, посвященный возвращению хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на турнир. Последний раз лига отпускала своих игроков на Олимпиаду в 2014 году.
«В мужском турнире состав участников будет отличаться, как день и ночь, в сравнении с 2014 годом. Прежде всего, четырех сборных, которые выступили в Сочи, вообще не будет на турнире в Милане: это команды Австрии, Норвегии, России и Словении», — говорится в материале.
Во вторник совет IIHF принял решение не допускать сборную России до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Вопрос участия сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде в Италии будет рассмотрен после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Российская команда в случае допуска сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии.