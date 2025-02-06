Сборную России не допустили к участию в ОИ-26

«В мужском турнире состав участников будет отличаться, как день и ночь, в сравнении с 2014 годом. Прежде всего, четырех сборных, которые выступили в Сочи, вообще не будет на турнире в Милане: это команды Австрии, Норвегии, России и Словении», — говорится в материале.