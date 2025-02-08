Борис Михайлов: «Гашек — ненормальный человек, пустышка»

Теряет ли международный хоккей без России? На это уже сотни таких же специалистов, как я отвечали. Конечно, теряет и финансово, и интерес ко всему падает. А некоторые страны поддерживают это, потому что их хозяин говорит: «Пока не надо». Как он скажет, что надо, так они сразу руки «за» поднимут", — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.