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Борис Михайлов: «Гашек — ненормальный человек, пустышка»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на слова Доминика Гашека, который призвал не допускать сборную России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Источник: Getty Images

"Слова Гашека? Он — ненормальный человек. Уже давно это надо понять. Мнение Гашека — пустышка, даже говорить про него не хочу. Он шумит, не буду грубее говорить, а на него никто не обращает внимания. Вот и все.

Не знаю, какое мнение у людей на западе по поводу наших спортсменов и хоккеистов. Хотят они или не хотят, все равно пройдет какое-то время, и они нас допустят. Они понимают, что как скажет их главный политолог, так и будет.

Теряет ли международный хоккей без России? На это уже сотни таких же специалистов, как я отвечали. Конечно, теряет и финансово, и интерес ко всему падает. А некоторые страны поддерживают это, потому что их хозяин говорит: «Пока не надо». Как он скажет, что надо, так они сразу руки «за» поднимут", — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.