Женская сборная России сыграет со шведками на Олимпиаде в случае допуска

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 4 февраля 2025 года организация приняла решение продлить отстранение россиян. Вопрос участия сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде 2026 года в Италии будет рассмотрен после рекомендации МОК.