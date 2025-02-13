Женская сборная России сыграет со шведками на Олимпиаде в случае допуска

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею в случае допуска сыграет в одной группе с командой Швеции на групповом этапе олимпийского турнира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Российская команда попала в группу B, в которую также вошли сборные Швеции, Японии, Германии и Италии. Если команда России не будет допущена, ее место займет сборная Франции.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 4 февраля 2025 года организация приняла решение продлить отстранение россиян. Вопрос участия сборной России в хоккейном турнире на Олимпиаде 2026 года в Италии будет рассмотрен после рекомендации МОК.