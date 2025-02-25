Главный провал в истории российского хоккея. Кошмару Ванкувера — 15 лет

«Начало матча выбило нас из колеи, когда Канада забила быстрый гол в первой же атаке. Нам тяжело было придумать что-то такое, когда другая команда полностью доминирует. Взяли тайм-аут, вроде бы воспрянули духом. Но мы забиваем гол, а они — два. Тяжело так играть. Где-то мы перенастроились, перегорели. А может, и не так все было — глупо сейчас искать объяснения. Мы просто проиграли, и все. Знаю, что на нас польется грязь из прессы и со стороны людей, которые ничего не понимают в хоккее. Но тем людям, которые в нас верят и нас любят, хочется сказать: “Мы старались и делали все, что могли”. Здесь не было лишних людей. Никто не скажет, что у нас была плохая команда. У нас была отличная сборная, все бились. Но получилось вот так», — приводит слова Овечкина «Советский спорт».