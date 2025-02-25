Главный провал в истории российского хоккея. Кошмару Ванкувера — 15 лет

От России ждали только золота
Такого единения во мнениях об уровне сборной России и ее перспективах на успех в Ванкувере не было, пожалуй, ни в предыдущие, ни в последующие годы после Игр-2010. На ту Олимпиаду россияне ехали в статусе главных фаворитов, на их победу ставили большинство экспертов, болельщиков и журналистов как в России, так и в других странах мира. Даже тогдашний генменеджер сборной Канады Стив Айзерман считал российскую дружину лучшей, а ее претензии на золото — неоспоримыми.
Причин для таких выводов было предостаточно. Уровень сборной России рос на глазах. Россияне имели статус чемпионов мира 2008 и 2009 годов, тренерский тандем Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина основательно себя зарекомендовал, а сама сборная располагала потрясающим подбором игроков: мировые звезды Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Малкин и Александр Семин, опытные Сергей Федоров и Сергей Гончар, а также Алексей Морозов и Данис Зарипов, взрывной Александр Радулов и вратари топ-уровня Евгений Набоков с Ильей Брызгаловым. Преимуществом той сборной должен был стать факт самого коллектива: большое количество звезд никак не исключало единения внутри дружной команды.
Групповой этап олимпийского турнира россиянине прошли относительно спокойно: без проблем разобрались с латвийской сборной под руководством Олега Знарка (8:2) и обыграли чехов вместе с великолепным Яромиром Ягром (4:2), который попал под знаменитый силовой прием Александра Овечкина, а в поражении от словаков по буллитам (1:2 Б) никакой трагедии не увидели, приняв его за несчастный случай.
Канадцы же, с которыми россиянам предстояло сыграть на старте плей-офф, несмотря на наличие в составе Сидни Кросби, Джонатана Тэйвза, Кори Перри, Ши Уэбера, Рика Нэша и других в своей группе выглядели весьма неубедительно и в четвертьфинал вышли лишь через квалификационный раунд. И хоть все знали, что сборная Канады на международных турнирах раскачивается не к старту, а по ходу турнира, но не оказались готовыми к тому, что в итоге произошло на льду главной хоккейной арены Ванкувера.
Худший результат в истории
В Канаде на момент стартового вбрасывания только начинался вечер 24 февраля, в России же календарь сделал полноценный шаг на 25-е число. Жители Дальнего Востока и Сибири уже встретили новый день, а западной части страны пришлось вставать посреди ночи. Но до конца матча у экранов телевизоров остались не все.
С первых же секунд игры российская сборная натурально попала под канадский каток и никак не могла из-под него выбраться. Только за первый период «кленовые» нанесли 21 бросок в створ ворот Евгения Набокова, который попросту не успевал реагировать на молниеносные атаки соперников. В сетке за спиной российского голкипера уже к 19-й минуте побывало четыре шайбы.
В дебюте встречи защитник Дэн Бойл совершил слаломный проход из своей зоны до российских ворот, оставив на своем пути сразу трех игроков сборной России в дураках, и сделал передачу пустой дальний угол, откуда Райану Гецлафу оставалось лишь не промахнуться с метра. Чуть позднее все тот же Бойл, не доходя до левого круга вбрасывания, исполнил классный кистевой бросок и реализовал первое же большинство сборной Канады, а спустя 46 секунд Рик Нэш наказал россиян за грубую ошибку Евгения Малкина, допустившего обрез на чужой синей линии, что привело к быстрой контратаке подопечных Майка Бэбкока.
После третьей пропущенной шайбы Вячеслав Быков взял тайм-аут и призвал российских хоккеистов взять себя в руки и как можно быстрее отметиться голом, чтобы вернуться в игру. Этого россияне добились в следующие же мгновения, когда Дмитрию Калинину после передач Сергея Федорова и Антона Волченкова удался точный дальний бросок. Канадский вратарь Роберто Луонго, перед которым образовалось четыре игрока, как будто не увидел момент броска и вовремя на него не среагировал. На некоторое время россияне вздохнули полной грудью и даже организовали несколько комбинаций, но ненадолго — канадцы вскоре перекрыли кислород подопечным Быкова и продолжили испытывать возможности человеческого организма. Незадолго до перерыва Бойл одной передачей через борт выключил из игры всю российскую оборону, и Бренден Морроу в ближнем бою переиграл Набокова.
В перерыве штаб Быкова не стал менять Евгения, но уже на пятой минуте второго периода вратарь «Сан-Хосе Шаркс» и герой Квебека-2008 все же уступил место Илье Брызгалову после того, как пропустил еще дважды от Кори Перри и Ши Уэбера. Впрочем, вскоре канадцы еще одним голом Перри «поздравили с почином» и звездного голкипера «Финикс Койотис», тогда претендовавшего на «Везина Трофи».
Россияне же на три шайбы «кленовых» к середине периода ответили голами Максима Афиногенова, который после передачи Ковальчука ловко укрыл корпусом шайбу от защитников сборной Канады и отправил снаряд над ловушкой Луонго, и Сергея Гончара, реализовавшего большинство мощным щелчком от синей линии.
Впоследствии канадцы несколько сбавили обороты, но сохранили игру под своим контролем и не дали россиянам и шанса на чудо. 3:7 — сборная России впервые с 1960 года проиграла Канаде на Олимпийских играх и, заняв итоговое шестое место на турнире, показала свой худший результат на Олимпиадах за всю историю. Ранее российские и советские хоккеисты ниже четвертого места на Играх не опускались.
Все надежды и авансы были разбиты в пух и прах. Именно кошмар Ванкувера-2010 с тех пор стал главным провалом в истории российского хоккея. Да, через четыре года россияне на домашней Олимпиаде получили еще один болезненный удар, где Александр Овечкин и Евгений Малкин упустили свой, возможно, последний шанс выиграть олимпийское золото, но неудача в игре с финнами стала поражением в отдельно взятом матче, ход которого мог перевернуться в любой момент. Во встрече с канадцами же российская сборная была буквально раздавлена. «Кленовые», к слову, в итоге выиграли Олимпиаду и начали великую победную серию с Сидни Кросби в составе.
«Начало матча выбило нас из колеи, когда Канада забила быстрый гол в первой же атаке. Нам тяжело было придумать что-то такое, когда другая команда полностью доминирует. Взяли тайм-аут, вроде бы воспрянули духом. Но мы забиваем гол, а они — два. Тяжело так играть. Где-то мы перенастроились, перегорели. А может, и не так все было — глупо сейчас искать объяснения. Мы просто проиграли, и все. Знаю, что на нас польется грязь из прессы и со стороны людей, которые ничего не понимают в хоккее. Но тем людям, которые в нас верят и нас любят, хочется сказать: “Мы старались и делали все, что могли”. Здесь не было лишних людей. Никто не скажет, что у нас была плохая команда. У нас была отличная сборная, все бились. Но получилось вот так», — приводит слова Овечкина «Советский спорт».
«Поставьте на Красной площади гильотины или виселицы и всех порешайте»
Следующие мгновения были посвящены поискам причин сенсационного провала в Ванкувере. О них периодически рассуждают даже сегодня, что немудрено — вспоминать о 3:7 от Канады неприятно, но это тоже часть нашей истории. В первую очередь волна критики была направлена в сторону тренерского штаба, как это обычно и бывает после поражений.
Тандем Быков-Захаркин упрекали за отсутствие контроля над игрой и своевременных реакции и решений, которые могли бы спасти сборную от разгрома (не по счету, а по игре). Например, перевод Сергея Федорова в тройку к Александру Овечкину и Александру Семину вряд ли имел смысл при счете 1:6. То же касается и замены Евгения Набокова на Илью Брызгалова. Многие убеждены, что эту перестановку нужно было делать не после пятой пропущенной шайбы, а гораздо раньше.
Вратарский вопрос в принципе был едва ли не главным поводом для дискуссий. Люди, имевшие на Олимпиаде прямой доступ к команде, впоследствии отмечали, что Брызгалов выглядел куда более готовым и сильным, тогда как Набоков заметно нервничал, а в матче с Канадой попросту не успевал реагировать на непрекращающиеся атаки соперника.
«Мы знали, что канадцы выйдут и побегут, но, наверное, не думали, что их напор будет настолько сильным. Даже не представляю, сколько бросков они сделали в одном первом периоде. Моя работа — ловить шайбу, и эта работа не была выполнена. Голов было слишком много. Пропускать в четвертьфинале семь шайб — слишком много», — объяснялся Набоков после матча.
«Канадцы выскочили на лед, словно гориллы из клетки. Я видел команду, которая хочет победить и играет в умный хоккей, а другая команда играла без страсти и ничего интересного не показывала. Не знаю, почему. Каждый должен задать этот вопрос самому себе», — куда более ярко высказался Илья Брызгалов.
Среди причин поражения также указывали на звено Алексея Морозова, Сергея Зиновьева и Даниса Зарипова, которое утратило свою эффективность из-за травмы Зиновьева, полученной в игре с чехами. С канадцами российский центрфорвард играл на уколах. Быкову же еще и припомнили его отказ брать в Ванкувер звездного защитника Сергея Зубова. Сам тренер, объясняясь перед журналистами за громкое поражение, удивил своим высказыванием о том, что его подопечные в игре с Канадой «старались выжать из себя максимум». Многие после этого задались вопросом, дескать, «Если это был максимум, то на какое золото вообще рассчитывали?».
«Против нас играла очень сильная команда. Мы с первых же минут не смогли выбраться из-под пресса. Было очень сложно. Пробовали различные варианты, чтобы перестроить игру и перевести ее в зону соперника, но не получилось. Ребята готовились серьезно. Давайте поставим везде гильотины или виселицы. У нас 35 человек в хоккейной сборной — давайте на Красной площади всех и порешим. Какой сейчас смысл искать виноватого? Даже если вы проиграете 0:1, что изменится? Значит, это поражение лучше? Есть команды, в которых говорят: “Мы проиграли, но достойно”. А что от этого? Поражение оно и есть поражение. У вас есть камни за пазухой? Кидайте в меня. К ребятам у нас нет никаких претензий, они старались», — выпалил тогда Вячеслав Аркадьевич.
В Быкова и его тренерский штаб действительно полетело немало камней, а поражение от Канады называлось исключительно тренерским. Однако Федерация хоккея России отказалась рубить с плеча и сохранила доверие в отношении тренеров. Не смутило ФХР и поражение российской команды в финале чемпионата мира того же 2010-го — после него с Быковым и Захаркиным были подписаны новые двухлетние контракты с опцией продления еще на два года. Им поставили задачу подготовить сборную к сочинской Олимпиаде, но до домашних Игр тандем Быков-Захаркин не дошел — оба покинули сборную России после неудачи на ЧМ-2011, где россияне заняли четвертое место, после чего в истории отечественного хоккея начались новые главы.