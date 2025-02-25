Ротенберг рассказал о самом жестком телефонном звонке в жизни

«В конце третьего периода мне поступил звонок из Москвы: как так можно проигрывать немцам? Кто звонил, не буду говорить. Но это был важный звонок. И, видимо, он как‑то повлиял, потому что в этот момент забил Гусев. Вот такой был энергетический порыв по телефону!» — заявил Ротенберг.