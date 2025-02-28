«Это нечестно»: играющий в России американский хоккеист о допуске России на Олимпиаду

«Если Россия не поедет на Олимпиаду, это будет нечестно. Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных. В России слишком много хороших игроков, чтобы ее отцеплять. Если эти ребята не смогут поехать на Олимпиаду, это будет очень печально», — заявил он.