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«Это нечестно»: играющий в России американский хоккеист о допуске России на Олимпиаду

Американский нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер выразил надежду, что сборная России сможет принять участие в зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «РБ Спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Если Россия не поедет на Олимпиаду, это будет нечестно. Медаль нельзя будет назвать действительно золотой, если в турнире не играла одна из лучших сборных. В России слишком много хороших игроков, чтобы ее отцеплять. Если эти ребята не смогут поехать на Олимпиаду, это будет очень печально», — заявил он.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026.

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