Ротенберг: на плечах Буре лежит миссия по возвращению России на Олимпиаду

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что на плечах празднующего в понедельник 54-й день рождения Павла Буре лежит миссия по возвращению сборных России на чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре является специальным представителем ФХР по международным делам. Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Вопрос участия сборной России в олимпийском хоккейном турнире на Играх 2026 года будет рассмотрен после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
«Поздравляю с днем рождения Павла Буре, легенду мирового хоккея, неповторимую Русскую Ракету. Сейчас на его плечах важная миссия — возвращение сборных России на чемпионаты мира, Олимпийские игры. Не сомневаюсь, что упорство и авторитет Буре в очередной раз принесут нашему хоккею огромную пользу», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.