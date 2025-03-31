Ротенберг: на плечах Буре лежит миссия по возвращению России на Олимпиаду

«Поздравляю с днем рождения Павла Буре, легенду мирового хоккея, неповторимую Русскую Ракету. Сейчас на его плечах важная миссия — возвращение сборных России на чемпионаты мира, Олимпийские игры. Не сомневаюсь, что упорство и авторитет Буре в очередной раз принесут нашему хоккею огромную пользу», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.