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Сборную России по хоккею допустят на Олимпийские игры 2026 года под российским флагом: «Все согласовано»

Спортивный агент, основатель агентства спортивной информации Весь спорт Андрей Митьков сообщил, что, по имеющимся в его распоряжении данным, сборную России по хоккею допустят на Олимпийские игры 2026 года под российским флагом, все уже согласовано.

Источник: РИА "Новости"

«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т. к. все согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую. Но самое интересное, что речь идет — о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», — написал Митьков в своем телеграм-канале.

Зимние Олимпийские игры 2026 года планируется провести с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.