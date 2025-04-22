Сборную России по хоккею допустят на Олимпийские игры 2026 года под российским флагом: «Все согласовано»

«Международная федерация хоккея УЖЕ приняла решение (или вот-вот примет, т. к. все согласовано) о допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года. Разговор у меня шел о мужской команде, но алгоритм — по прецеденту — должен затронуть и женскую. Но самое интересное, что речь идет — о выступлении именно под российским флагом, со всеми национальными атрибутами», — написал Митьков в своем телеграм-канале.