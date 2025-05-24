Россию спешат выкинуть с Олимпиады-2026? В Латвии сообщили об отстранении наших, ИИХФ все опровергла

«Вчера мы получили сообщение от одного из руководителей Международной федерации хоккея о том, что им сказали в Международном олимпийском комитете: МОК проинформировал Олимпийский комитет России (ОКР), что российские хоккеисты в Милане‑2026 выступать не будут. Но мы тут же связались с коллегами из ОКР, и нам сообщили, что никаких уведомлений от МОК на этот счет они не получали.



Мы знаем, что МОК просит ИИХФ прислать расписание хоккейного турнира в Милане, потому что его надо еще согласовывать с телевизионщиками. При этом МОК новых рекомендаций по допуску России не дает. Есть информация, что вопрос будет решен ближе к сентябрю. Решение не принято», — отметил Курбатов.