Россию спешат выкинуть с Олимпиады-2026? В Латвии сообщили об отстранении наших, ИИХФ все опровергла

На конгрессе Международной федерации хоккея, который проходит в Стокгольме в рамках чемпионата мира, на основании переписки с МОК, было принято решение не допускать российскую национальную команду до участия в зимней Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщил латвийский портал Sportacentrs.
«Голос разума возобладал: на Олимпиаде хоккей будет без агрессоров. Россия не примет участия в Олимпийском хоккейном турнире в 2026 году. Таким образом, место на Олимпийских играх в качестве следующей по величине команды в рейтинге было гарантировано Франции», — написал корреспондент латвийского портала Кристианс Диланс.
Вот только штука в том, что кроме него этой информации никто не предоставил. А сама ИИХФ даже официально опровергла данный инсайд. Все остальные издания — в том числе и авторитетный канадский журнал The Hockey News — ссылаются именно на латвийцев, публикуя данную информацию.
«Решение все еще не принято», — сообщили в ИИХФ порталу «ВсеПроСпорт».
Это же подтвердил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
«Вчера мы получили сообщение от одного из руководителей Международной федерации хоккея о том, что им сказали в Международном олимпийском комитете: МОК проинформировал Олимпийский комитет России (ОКР), что российские хоккеисты в Милане‑2026 выступать не будут. Но мы тут же связались с коллегами из ОКР, и нам сообщили, что никаких уведомлений от МОК на этот счет они не получали.
Мы знаем, что МОК просит ИИХФ прислать расписание хоккейного турнира в Милане, потому что его надо еще согласовывать с телевизионщиками. При этом МОК новых рекомендаций по допуску России не дает. Есть информация, что вопрос будет решен ближе к сентябрю. Решение не принято», — отметил Курбатов.
Однако тучи начинают сгущаться, потому как и финны, и латвийцы уже настаивают на том, чтобы утвердить расписание хоккейного олимпийского турнира без участия сборной России.
Никаких других данных ни одно мировое издание не предоставило. Возможно, именно в эти дни активизируется обсуждение возможное отстранение сборной России от Олимпиады, поскольку политические обстоятельства пока не изменились.
Технически Международный олимпийский комитет (МОК) мог бы обойти решение ИИХФ и разрешить российским спортсменам выступать под нейтральным флагом, как это было в Пхенчхане в 2018 году, когда на турнир приехали спортсмены, выступавшие под флагом Олимпийского комитета России.
Но пока вероятнее развитие событий, при котором российские хоккеисты вновь останутся вне олимпийского турнира, как и на предыдущих международных соревнованиях. Отстранение сборной России связано с событиями на Украине.
Если информация будет подтверждена, то группы на Олимпиаде будут выглядеть следующим образом:
Группа А: Канада, Швейцария, Чехия, Франция.
Группа В: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия.
Группа С: США, Германия, Латвия, Дания.
Олимпиада‑2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.