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Серебряков: я патриот России, сделал бы всё возможное, чтобы попасть в сборную на ОИ

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил о желании попасть в сборную России для участия в Олимпийских играх при условии допуска национальной команды до турнира.

Источник: Чемпионат.com

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков заявил о желании попасть в сборную России для участия в Олимпийских играх при условии допуска национальной команды до турнира.

«Я бы сделал всё возможное, чтобы попасть в сборную на Олимпиаду, если бы мы были допущены. Я патриот России, хочу играть за национальную команду, тем более на лучшем турнире в мире. Если нас допустят, все хоккеисты будут прикладывать максимум усилий, чтобы оказаться в команде», — приводит слова Серебрякова «Советский спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.