Серебряков: я патриот России, сделал бы всё возможное, чтобы попасть в сборную на ОИ

«Я бы сделал всё возможное, чтобы попасть в сборную на Олимпиаду, если бы мы были допущены. Я патриот России, хочу играть за национальную команду, тем более на лучшем турнире в мире. Если нас допустят, все хоккеисты будут прикладывать максимум усилий, чтобы оказаться в команде», — приводит слова Серебрякова «Советский спорт».