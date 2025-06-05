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The Athletic: россияне из НХЛ и КХЛ не хотели бы играть на ОИ под нейтральным флагом

Североамериканское издание The Athletic сообщило, что несколько игроков НХЛ и КХЛ на условии анонимности заявили, что не хотели бы выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Источник: ФХР

«Мы русские. Если мы играем, то у нас флаг России и название команды “Россия”. Как и у других стран», — заявил один из хоккеистов.

Как отмечает The Athletic, российские игроки НХЛ и КХЛ не удивлены, что сборную России не допустили до Игр 2026 года.

Один из российских хоккеистов заявил, что он получил «скрытую поддержку» от нероссийских игроков НХЛ, ссылаясь на статус России как исторического соперника многих стран — в частности, Канады, США и Чехии.

«Если вы спросите спортсменов, мы хотим играть против лучших. Я думаю, так в любом виде спорта. Но люди не спрашивают нас, чего мы хотим. Эти решения не имеют никакого отношения к хоккею или другим видам спорта. Это не касается игроков, спортсменов, это всё выше нас», — заявил один из нероссийских игроков НХЛ.