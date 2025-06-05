The Athletic: россияне из НХЛ и КХЛ не хотели бы играть на ОИ под нейтральным флагом

«Если вы спросите спортсменов, мы хотим играть против лучших. Я думаю, так в любом виде спорта. Но люди не спрашивают нас, чего мы хотим. Эти решения не имеют никакого отношения к хоккею или другим видам спорта. Это не касается игроков, спортсменов, это всё выше нас», — заявил один из нероссийских игроков НХЛ.