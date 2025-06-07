«Решения не имеют никакого отношения к хоккею». Реакция НХЛ на недопуск России на ОИ-2026

На Олимпийских играх в Париже 2024 года 32 индивидуальным российским и белорусским спортсменам было разрешено участвовать под названием «Индивидуальные нейтральные спортсмены». На Играх 2026 года снова должны быть нейтральные спортсмены с теми же рекомендациями, что и в 2024 году, включая то, что атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию или работают по контракту с российскими или белорусскими военными, не могут участвовать в соревнованиях. Однако на данный момент на турнире не сыграют ни мужская, ни женская хоккейные команды с нейтральным названием.