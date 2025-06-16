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Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сборная Франции по хоккею утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо команды России, сообщается на сайте Федерации хоккея Франции.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это не противоречит его рекомендациям. После этого заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отметил, что лига не ожидает участия сборной России в хоккейном турнире на зимних Играх 2026 года.

«Этого официального подтверждения, очевидно, мы ждали с нетерпением. Я рад за наших спортсменов и персонал, которые упорно трудятся и воплотят в жизнь эту мечту», — заявил президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо.

Мужская сборная Франции не участвовала в Олимпийских играх с 2002 года, женская — никогда.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игроки НХЛ примут участие в хоккейном турнире впервые с 2014 года.