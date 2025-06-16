Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игроки НХЛ примут участие в хоккейном турнире впервые с 2014 года.