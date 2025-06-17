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Тарасова назвала причину, почему российских хоккеистов не пустили на Олимпийские игры 2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении заменить сборную России на Олимпиаде 2026 года национальной командой Франции.

Источник: Sport24

В понедельник Федерация хоккея Франции сообщила, что их сборная утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо команды России. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборные России до Игр в Италии.

«Да что мы все расстраиваемся. Разве непонятно было, что нас не допустят. Не знаю, у кого теплилась надежда на то, что сборной разрешат участвовать. У меня ее не было. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции в том или ином виде, не будут допущены. Поэтому надо готовиться к следующему четырехлетнему циклу, работать как никогда», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».