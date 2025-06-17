Тарасова назвала причину, почему российских хоккеистов не пустили на Олимпийские игры 2026

«Да что мы все расстраиваемся. Разве непонятно было, что нас не допустят. Не знаю, у кого теплилась надежда на то, что сборной разрешат участвовать. У меня ее не было. Те, кто могут претендовать на ведущие позиции в том или ином виде, не будут допущены. Поэтому надо готовиться к следующему четырехлетнему циклу, работать как никогда», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».