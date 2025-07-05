«Только свистните — мы появимся!» Легков — о недопуске сборной России по хоккею на ОИ-2026

— Я думаю, что здесь дело не в хоккейной сборной, которую не допускают, — здесь дело во всей сборной России, которую не допускают. И это большая проблема. Но это проблема для нас, потому что мы не сможем поехать за медалями, а для тех, кто не допускает нас, это не проблема. Наоборот, они выиграют свои медали — просто без сильнейших. Что ж, если им так нравится, пускай делают. А так, мы готовы. Только свистните — мы появимся! — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.