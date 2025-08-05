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Билл Герин рассказал, по каким критериям будет проводиться отбор в сборную США на ОИ-2026

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин ответил на вопрос о комплектовании национальной команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин ответил на вопрос о комплектовании национальной команды на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

— Насколько сложно побороть соблазн просто собрать команду звёзд и посмотреть, что из этого получится?

— Вот именно. Приходится бороться с этим желанием. У нас сейчас такой хороший выбор игроков из Америки, у нас так много ребят, из которых можно выбирать, что это действительно осложняет задачу. Мы не взяли некоторых действительно хороших игроков на Турнир четырёх наций, и нам придётся сделать то же самое с олимпийской сборной.

Мы возьмем тех, кто, по нашему мнению, даст нам наилучшие шансы на победу. Всё не всегда сводится к очкам. Это сводится к соответствию, роли игрока и прочему. Но это сложно, — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

Ранее сборная США назвала первую шестёрку хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026: Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Брэди и Мэттью Ткачуки.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо.