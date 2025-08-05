Билл Герин рассказал, по каким критериям будет проводиться отбор в сборную США на ОИ-2026

— Вот именно. Приходится бороться с этим желанием. У нас сейчас такой хороший выбор игроков из Америки, у нас так много ребят, из которых можно выбирать, что это действительно осложняет задачу. Мы не взяли некоторых действительно хороших игроков на Турнир четырёх наций, и нам придётся сделать то же самое с олимпийской сборной.