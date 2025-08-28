Кросби нацелился на третье золото Олимпиады: «Это потрясающий шанс»

"Я понимаю, насколько это особенная возможность и что бы значила эта медаль. Это мотивирует. На Турнире четырех наций все прочувствовали, что такое хоккей на международных турнирах. Именно тогда многие поняли, каково будет играть на Олимпиаде.
Я рад, что до сих пор выступаю на высшем уровне. И я благодарен судьбе, что для меня все сложилось хорошо. Я смогу снова съездить на Олимпиаду, это потрясающий шанс. В нашем спорте никогда нельзя воспринимать такое как данность, в хоккее всякое случается", — цитирует Кросби Sportsnet.
Кросби является двукратным олимпийским чемпионом благодаря золотым медалям на Играх в 2010 и 2014 годах.