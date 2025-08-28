Кросби нацелился на третье золото Олимпиады: «Это потрясающий шанс»

Я рад, что до сих пор выступаю на высшем уровне. И я благодарен судьбе, что для меня все сложилось хорошо. Я смогу снова съездить на Олимпиаду, это потрясающий шанс. В нашем спорте никогда нельзя воспринимать такое как данность, в хоккее всякое случается", — цитирует Кросби Sportsnet.