Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустят Олимпийские игры 2026 года в Италии, если не будет достроен каток с североамериканскими размерами, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Источник: AP 2024

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о том, что строительство в Милане новой арены «Санта-Джулия», которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Вследствие этого запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены. Таким образом, первым событием на арене может стать сам олимпийский турнир. В среду помощник тренера сборной Канады Питер Дебур сообщил, что новая ледовая арена будет на метр меньше стандартных размеров НХЛ.

«Поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду? Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности того, что каток не будет достроен. Если арена не будет достроена, игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.

В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) состоялась встреча, где было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Олимпиады. Также игроки североамериканской лиги выступят на Играх в 2030 году.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.