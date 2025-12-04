НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о том, что строительство в Милане новой арены «Санта-Джулия», которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Вследствие этого запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены. Таким образом, первым событием на арене может стать сам олимпийский турнир. В среду помощник тренера сборной Канады Питер Дебур сообщил, что новая ледовая арена будет на метр меньше стандартных размеров НХЛ.