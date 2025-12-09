В НХЛ допустили отказ игроков от участия в Олимпиаде в Италии

«Я получаю позитивные отчеты о том, что они собираются делать, каков план, как все выглядит, как реагируют стороны и тому подобное. Профсоюз опросил игроков, и, насколько я знаю, они не считают это (состояние льда — прим. ред.) большой проблемой — ни в плане здоровья и безопасности, ни в плане конкурентных условий. Мы готовы подключиться настолько, насколько это потребуется. Тем не менее, если лед будет непригоден для игры, значит, он непригоден. Мы, вероятно, узнаем об этом еще до официального старта Игр. А что делать дальше — это уже другой вопрос. Если игроки считают, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто. Я не слишком переживаю по этому поводу. На самом деле, большинство информации у меня скорее позитивная, чем негативная. Последние отчеты, которые я получил на заседании, были позитивными», — приводит слова Дэйли сайт НХЛ.