Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
11.12
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
11.12
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
11.12
Юта
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Овечкин — о пропуске Олимпиады-2026: «Мы ничего не можем с этим сделать»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признал, что у российских хоккеистов нет возможности повлиять на ситуацию в вопросе недопуска на предстоящие зимние олимпийские игры.

Источник: Imagn Images, USA Today Sports

«Мы ничего не можем с этим сделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова Овечкина RG.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. В начале февраля 2025 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение на сезон-2025/26. В июне ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше