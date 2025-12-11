Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.50
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
12.12
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.40
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
12.12
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
5.00
П2
3.62
Хоккей. НХЛ
12.12
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
12.12
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
12.12
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.12
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.59
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.90
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
12.12
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.39

Вокруг Олимпиады-2026 кипят страсти — НХЛ все еще готова отказаться от Игр! Сами хоккеисты хотят в Италию

«Мы поедем туда, несмотря ни на что».

Источник: Getty Images

Обсуждения ситуации, сложившейся вокруг предстоящей зимней Олимпиады в Италии, не утихают. Напомним, главная арена, на которой должно проводиться наибольшее количество хоккейных матчей, до сих пор не сдана, а тестовое мероприятие, изначально намеченное примерно на середину декабря, отменено. Еще в конце октября на арене даже не было крыши.

Представители НХЛ выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией: все-таки впервые за 12 лет игроки лиги едут на Олимпийские игры, а на главном объекте проведения соревнований творится такой бардак. Дошло до того, что НХЛ пригрозила ИИХФ и МОК отказаться от поездки в Милан.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн обозначил свое разочарование тем, как проходит подготовка олимпийских объектов:

«На всех предыдущих Олимпийских играх, независимо от того, строились временные объекты или постоянные, строительство ледовых дворцов так поздно не завершалось, и именно поэтому мы проявляем осторожность», — приводит слова Беттмэна CBC.

На состоявшейся несколько дней назад в Колорадо встрече руководства лиги и членов правления тема Олимпиады также поднималась. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли снова отметил, что в случае, если лед на арене в Милане будет плохим и играть будет небезопасно, игроки лиги пропустят турнир. Вот только узнает весь мир об этом буквально за несколько дней до начала главного спортивного форума — североамериканские коллеги сообщают, что сдача арены «Санта-Джулия» запланировано на 2 февраля. Напомним, первый матч на объекте должен пройти 5 февраля — между женскими хоккейными командами. А шестью днями позднее, на 11 февраля, запланирован и первый матч между мужскими сборными.

Источник: AP 2024

Дэйли сообщил журналистам о том, что лига направила в Италию своих техников и специалистов по льду, чтобы помочь в решении сложившейся ситуации:

«По сути, мы отправляем туда всех, чтобы попытаться помочь сделать все приемлемым для игроков НХЛ. И я со сдержанным оптимизмом смотрю на то, какие это принесет плоды», — цитирует вице-комиссара НХЛ ESPN.

Сообщается, что «плана Б» у организаторов нет, переносить соревнования за пределы отведенных под Олимпиаду площадок не планируется. Но, как уже было сказано, все еще есть вариант с отменой поездки игроков на Игры. Вот только сами хоккеисты, кажется, совсем не согласны с таким вариантом развития событий.

«Ассоциация игроков опросила хоккеистов, и, по-видимому, они не считают, что это серьезная проблема, которая повлияет на здоровье, безопасность или уровень конкуренции», — сообщил Дэйли журналистам.

Сами игроки прямо говорят, что никакие проблемы им не помешают, все-таки желание выступить на Олимпийских играх сильнее:

Источник: AP 2024

«Ситуация одинаковая для всех. Некоторые нюансы изменятся, но кого это волнует?», — высказался канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» и лучший бомбардир НХЛ прямо сейчас Натан Маккиннон.

«Даже если это небезопасно, я все равно хочу играть. Мне плевать. Я хочу соревноваться и поеду туда», — сказал американский форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук на подкасте «Wingmen».

«Мы поедем туда, несмотря ни на что», — заявил его брат, нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук на том же подкасте, добавив, что готов сыграть хоть на замерзшем озере.

Автор: Надежда Тонконог

