Вокруг Олимпиады-2026 кипят страсти — НХЛ все еще готова отказаться от Игр! Сами хоккеисты хотят в Италию

Обсуждения ситуации, сложившейся вокруг предстоящей зимней Олимпиады в Италии, не утихают. Напомним, главная арена, на которой должно проводиться наибольшее количество хоккейных матчей, до сих пор не сдана, а тестовое мероприятие, изначально намеченное примерно на середину декабря, отменено. Еще в конце октября на арене даже не было крыши.
Представители НХЛ выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией: все-таки впервые за 12 лет игроки лиги едут на Олимпийские игры, а на главном объекте проведения соревнований творится такой бардак. Дошло до того, что НХЛ пригрозила ИИХФ и МОК отказаться от поездки в Милан.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн обозначил свое разочарование тем, как проходит подготовка олимпийских объектов:
«На всех предыдущих Олимпийских играх, независимо от того, строились временные объекты или постоянные, строительство ледовых дворцов так поздно не завершалось, и именно поэтому мы проявляем осторожность», — приводит слова Беттмэна CBC.
На состоявшейся несколько дней назад в Колорадо встрече руководства лиги и членов правления тема Олимпиады также поднималась. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли снова отметил, что в случае, если лед на арене в Милане будет плохим и играть будет небезопасно, игроки лиги пропустят турнир. Вот только узнает весь мир об этом буквально за несколько дней до начала главного спортивного форума — североамериканские коллеги сообщают, что сдача арены «Санта-Джулия» запланировано на 2 февраля. Напомним, первый матч на объекте должен пройти 5 февраля — между женскими хоккейными командами. А шестью днями позднее, на 11 февраля, запланирован и первый матч между мужскими сборными.
Дэйли сообщил журналистам о том, что лига направила в Италию своих техников и специалистов по льду, чтобы помочь в решении сложившейся ситуации:
«По сути, мы отправляем туда всех, чтобы попытаться помочь сделать все приемлемым для игроков НХЛ. И я со сдержанным оптимизмом смотрю на то, какие это принесет плоды», — цитирует вице-комиссара НХЛ ESPN.
Сообщается, что «плана Б» у организаторов нет, переносить соревнования за пределы отведенных под Олимпиаду площадок не планируется. Но, как уже было сказано, все еще есть вариант с отменой поездки игроков на Игры. Вот только сами хоккеисты, кажется, совсем не согласны с таким вариантом развития событий.
«Ассоциация игроков опросила хоккеистов, и, по-видимому, они не считают, что это серьезная проблема, которая повлияет на здоровье, безопасность или уровень конкуренции», — сообщил Дэйли журналистам.
Сами игроки прямо говорят, что никакие проблемы им не помешают, все-таки желание выступить на Олимпийских играх сильнее:
«Ситуация одинаковая для всех. Некоторые нюансы изменятся, но кого это волнует?», — высказался канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» и лучший бомбардир НХЛ прямо сейчас Натан Маккиннон.
«Даже если это небезопасно, я все равно хочу играть. Мне плевать. Я хочу соревноваться и поеду туда», — сказал американский форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук на подкасте «Wingmen».
«Мы поедем туда, несмотря ни на что», — заявил его брат, нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук на том же подкасте, добавив, что готов сыграть хоть на замерзшем озере.
Автор: Надежда Тонконог