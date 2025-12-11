Вокруг Олимпиады-2026 кипят страсти — НХЛ все еще готова отказаться от Игр! Сами хоккеисты хотят в Италию

На состоявшейся несколько дней назад в Колорадо встрече руководства лиги и членов правления тема Олимпиады также поднималась. Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли снова отметил, что в случае, если лед на арене в Милане будет плохим и играть будет небезопасно, игроки лиги пропустят турнир. Вот только узнает весь мир об этом буквально за несколько дней до начала главного спортивного форума — североамериканские коллеги сообщают, что сдача арены «Санта-Джулия» запланировано на 2 февраля. Напомним, первый матч на объекте должен пройти 5 февраля — между женскими хоккейными командами. А шестью днями позднее, на 11 февраля, запланирован и первый матч между мужскими сборными.