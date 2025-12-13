Ричмонд
Спорт не без политики: Трамп наградил сборную США 1980 года по хоккею, а затем прошелся по Венесуэле

Встреча с авторами «чуда на льду» состоялась в Белом доме.

Источник: AFP 2023

Президент США Дональд Трамп наградил хоккейную сборную 1980 года, победившую на Играх в Лейк-Плэсиде, золотыми медалями конгресса. В ходе торжественной церемонии в Белом доме представители команды вручили президенту памятную ковбойскую шляпу и выслушали от него тревожные заявления о международной политике.

«Вдохновили целые поколения»

Хоккейная сборная США 1980 года почитается в стране благодаря так называемому чуду на льду: команда завоевала золото домашней Олимпиады в Лейк-Плэсиде, одержав волевые победы над грозными соперниками — сборными СССР (4:3) и Финляндии (4:2). Этот успех вызвал резкий рост популярности хоккея в Штатах, превратив университетский вид спорта в явление национального масштаба.

На торжественной встрече в Овальном кабинете 12 декабря игроки того самого состава получили новые награды: Дональд Трамп подписал закон о присуждении команде золотых медалей конгресса.

В документе говорится, что сборная «возродила американский моральный дух в разгар холодной войны, вдохновила целые поколения и преобразила хоккей в США». Как подчеркнул президент, «чудо на льду» остается одним из величайших спортивных событий в истории страны.

За мной стоит хоккейная команда чемпионов Олимпиады 1980 года. Это был один из величайших моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт. Эти ребята подарили нам одну из самых важных побед за все время, которую называют «чудо на льду». Полагаю, это действительно было чудо.

Дональд Трамп
президент США

Игроки команды посетили Овальный кабинет в символичных ковбойских шляпах — таких же, какие использовались во время церемонии открытия Олимпиады-80. Президент тоже надел головной убор для совместной фотографии.

Сменили тему

Американский лидер, впрочем, ненадолго задержался на спортивной повестке и вскоре перешел к международной политике. Он рассказал о значительном прогрессе в переговорах между Россией и Украиной, а также напомнил, что США удалось остановить уже восемь вооруженных конфликтов с начала года.

На этом Трамп не остановился и объявил о скором начале наземных ударов по объектам в Венесуэле — по словам президента, целью станут «плохие люди», которые распространяют запрещенные вещества.

«Мы избавились от 96 процентов наркотиков, поступающих по воде. Теперь будем делать то же самое на суше. Это скоро начнется», — заявил президент.

Он обсудил и другие проблемные темы — ответил на вопрос журналистов об утекших в Сеть новых фотографиях из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

«Я их не видел, но все знали этого человека. Он был повсюду в Палм-Бич. У него есть фотографии со всеми. У сотен людей есть снимки с ним. Так что ничего необычного в этом нет. Я ничего об этом не знаю», — сказал Трамп.

Егор Сергеев