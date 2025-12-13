Спорт не без политики: Трамп наградил сборную США 1980 года по хоккею, а затем прошелся по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп наградил хоккейную сборную 1980 года, победившую на Играх в Лейк-Плэсиде, золотыми медалями конгресса. В ходе торжественной церемонии в Белом доме представители команды вручили президенту памятную ковбойскую шляпу и выслушали от него тревожные заявления о международной политике.
«Вдохновили целые поколения»
Хоккейная сборная США 1980 года почитается в стране благодаря так называемому чуду на льду: команда завоевала золото домашней Олимпиады в Лейк-Плэсиде, одержав волевые победы над грозными соперниками — сборными СССР (4:3) и Финляндии (4:2). Этот успех вызвал резкий рост популярности хоккея в Штатах, превратив университетский вид спорта в явление национального масштаба.
На торжественной встрече в Овальном кабинете 12 декабря игроки того самого состава получили новые награды: Дональд Трамп подписал закон о присуждении команде золотых медалей конгресса.
В документе говорится, что сборная «возродила американский моральный дух в разгар холодной войны, вдохновила целые поколения и преобразила хоккей в США». Как подчеркнул президент, «чудо на льду» остается одним из величайших спортивных событий в истории страны.
За мной стоит хоккейная команда чемпионов Олимпиады 1980 года. Это был один из величайших моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт. Эти ребята подарили нам одну из самых важных побед за все время, которую называют «чудо на льду». Полагаю, это действительно было чудо.
Игроки команды посетили Овальный кабинет в символичных ковбойских шляпах — таких же, какие использовались во время церемонии открытия Олимпиады-80. Президент тоже надел головной убор для совместной фотографии.
Сменили тему
Американский лидер, впрочем, ненадолго задержался на спортивной повестке и вскоре перешел к международной политике. Он рассказал о значительном прогрессе в переговорах между Россией и Украиной, а также напомнил, что США удалось остановить уже восемь вооруженных конфликтов с начала года.
На этом Трамп не остановился и объявил о скором начале наземных ударов по объектам в Венесуэле — по словам президента, целью станут «плохие люди», которые распространяют запрещенные вещества.
«Мы избавились от 96 процентов наркотиков, поступающих по воде. Теперь будем делать то же самое на суше. Это скоро начнется», — заявил президент.
Он обсудил и другие проблемные темы — ответил на вопрос журналистов об утекших в Сеть новых фотографиях из дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
«Я их не видел, но все знали этого человека. Он был повсюду в Палм-Бич. У него есть фотографии со всеми. У сотен людей есть снимки с ним. Так что ничего необычного в этом нет. Я ничего об этом не знаю», — сказал Трамп.
Егор Сергеев