Ахо и Рантанен вошли в заявку сборной Финляндии по хоккею на Олимпиаду

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Себастьян Ахо и Микко Рантанен вошли в заявку сборной Финляндии по хоккею на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается в аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.